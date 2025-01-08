Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

UNUTULMUYOR İngiltere'de daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho için Premier Lig takımlarının ilgisi devam ederken Ada basınında da birçok iddia ortaya atılıyor. Eskiden çalıştığı yerine dönmek istediği ve birçok kulübün teknik direktörleriyle ayrılık yaşaması halinde Jose Mourinho'yu göreve getirmek isteyeceği belirtildi.

SEAN DYCHE'NİN YERİNE YAZILDI Son gelişmelere göre Everton'da Sean Dyche'nin yerine gelmesi en muhtemel isim Jose Mourinho olarak gösteriliyor. Roma'nın da sahibi olduğu Friedkin Group'un geçen hafta alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrasında Sean Dyche'nin görevine son vereceği ifade ediliyor.

Jose Mourinho'nun ardından Brighton ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Graham Potter ise ikinci favori olarak gösteriliyor ancak Julen Lopetegui'nin yerine West Ham United'a transfer olacağı söyleniyor. Adaylar arasında Everton'da yakaladığı çıkışla Manchester United'a imza atan David Moyes, Edin Terzic ve Thomas Frank yer alıyor. Ancak, Ocak 2023'ten bu yana takımın başında bulunan Dyche ile yollarını ayırmaya karar verirlerse, Portekizli oyuncunun Friedkin Group'un bir numaralı tercihi olacağı düşünülüyor.

Mourinho, Porto'da gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra Chelsea'de de büyük başarılara imza attı. Stamford Bridge'de bir dönem daha görev yapan tecrübeli teknik adam, İngiltere'de Manchester United ve Tottenham Hotspur'u çalıştırdı.