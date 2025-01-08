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Premier Lig'de ilk imza Jose Mourinho'dan! Transferde 1 numara seçildi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, İngiltere'de gündemden düşmüyor. Portekizli antrenör hakkında Ada'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligdeki ilk imzanın 61 yaşındaki dünyaca ünlü çalıştırıcıdan geleceği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 20:45 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 21:09
Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

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    Uzun süredir şampiyonluk yaşayamayan Fenerbahçe, sezon başında teknik diektörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmişti. Yaptığı bu transferle dünyada büyük yankı uyandıran Kanarya, şu an Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

    Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

    Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de şu an istediği durumda olmasa da UEFA Avrupa Ligi'nde iddiasını son 2 maça taşımayı başardı. Sezon sonunda ise şampiyonluğa inanılıyor.

    Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

    KOÇ'TAN MOURINHO'YA DESTEK

    Basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; "Biz olalım ya da olmayalım, Jose Mourinho göreve devam etmeli. 'Şampiyon olamazsan' dediniz, biz inandığımız yolda devam edeceğiz.

    Hoca nezdinde, ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. 'Ben olduğum müddetçe hoca burada' diyen başkanın ömrü çok olmamıştır.

    Bu istikrar konusu çok önemli. Getirdiğimiz adamın kaliteleri var. Bizim ülke kimleri çerçöp yaptı, dünyada hâlâ çok iyi olan hocalar. Nurlar içinde olsun Aragones'e neler yaptık." ifadelerini kullandı.

    Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

    UNUTULMUYOR

    İngiltere'de daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho için Premier Lig takımlarının ilgisi devam ederken Ada basınında da birçok iddia ortaya atılıyor.

    Eskiden çalıştığı yerine dönmek istediği ve birçok kulübün teknik direktörleriyle ayrılık yaşaması halinde Jose Mourinho'yu göreve getirmek isteyeceği belirtildi.

    Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

    SEAN DYCHE'NİN YERİNE YAZILDI

    Son gelişmelere göre Everton'da Sean Dyche'nin yerine gelmesi en muhtemel isim Jose Mourinho olarak gösteriliyor. Roma'nın da sahibi olduğu Friedkin Group'un geçen hafta alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrasında Sean Dyche'nin görevine son vereceği ifade ediliyor.

    Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

    Jose Mourinho'nun ardından Brighton ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Graham Potter ise ikinci favori olarak gösteriliyor ancak Julen Lopetegui'nin yerine West Ham United'a transfer olacağı söyleniyor.

    Adaylar arasında Everton'da yakaladığı çıkışla Manchester United'a imza atan David Moyes, Edin Terzic ve Thomas Frank yer alıyor.

    Ancak, Ocak 2023'ten bu yana takımın başında bulunan Dyche ile yollarını ayırmaya karar verirlerse, Portekizli oyuncunun Friedkin Group'un bir numaralı tercihi olacağı düşünülüyor.

    Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

    Mourinho, Porto'da gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra Chelsea'de de büyük başarılara imza attı.

    Stamford Bridge'de bir dönem daha görev yapan tecrübeli teknik adam, İngiltere'de Manchester United ve Tottenham Hotspur'u çalıştırdı.

    Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

    MOURINHO'DAN AÇIKLAMA

    İngiliz basınında 61 yaşındaki teknik adamın Premier Lig'de mücadele eden takımları çalıştırıp çalıştırmayacağı sorusunun ardından dördüncü bir İngiliz kulübüne imza atabileceği belirtiliyor.

    Haberde Mourinho'nun "Asla küme düşme mücadelesi veren bir takıma gitmem. Çok zor. Şampiyonluk için oynamaktan daha zor. Duygusal olarak çok zor olmalı çünkü hayatları değiştiren bir şey."

    Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

    "Bunu yapanların cesur adamlar olduğunu düşünüyorum. İngiltere'de dört farklı maceramda üç kulübüm vardı. Ailem Londra'da yaşıyor. Londra benim yuvam, dolayısıyla kimse beni istemezse bir gün geri dönmem gerekiyor. Ama yanlış anlaşılmasın, önümüzdeki iki yıl boyunca kimse beni Fenerbahçe'den alamayacak" ifadelerine yer verildi.

    Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

    İşte o haber

    Premier Lig’de ilk imza Jose Mourinho’dan! Transferde 1 numara seçildi

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