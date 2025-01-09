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Real Madrid - Mallorca | CANLI

Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Mallorca ile karşı karşıya geliyor. Eflatun beyazlılar rakibini eleyerek adını finale yazdırmak istiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 21:53 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 21:53
Real Madrid - Mallorca | CANLI

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    Bu sezon katıldığı tüm turnuvalarda şampiyonluk hedefleyen Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Real Mallorca ile evinde kozlarını paylaşıyor. Başkent temsilcisinin tek hedefi adını finale yazdırabilmek.

    ARDA 2 GOL ATTI

    Real Madrid bu kulvardaki son maçında Club Deportiva Minera'yı 5-0 yenmiş ve Arda Güler performansıyla karşılaşmaya damga vurmuştu. Milli futbolcu, İspamya basınına göre yüksek ateşle çıktığı maçta attığı 2 golle adından söz ettirmişti.

    Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

    REAL MADRID - MALLORCA MAÇININ İLK 11'LERİ

    Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouameni, Mendy; Camavinga, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Mbappé.

    Mallorca: Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Mascarell, Darder; Larin, Muriqi, Dani Rodríguez.