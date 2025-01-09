Real Madrid - Mallorca | CANLI

Bu sezon katıldığı tüm turnuvalarda şampiyonluk hedefleyen Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Real Mallorca ile evinde kozlarını paylaşıyor. Başkent temsilcisinin tek hedefi adını finale yazdırabilmek.
Bu sezon katıldığı tüm turnuvalarda şampiyonluk hedefleyen Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nda Real Mallorca ile evinde kozlarını paylaşıyor. Başkent temsilcisinin tek hedefi adını finale yazdırabilmek.
ARDA 2 GOL ATTI
Real Madrid bu kulvardaki son maçında Club Deportiva Minera'yı 5-0 yenmiş ve Arda Güler performansıyla karşılaşmaya damga vurmuştu. Milli futbolcu, İspamya basınına göre yüksek ateşle çıktığı maçta attığı 2 golle adından söz ettirmişti.
REAL MADRID - MALLORCA MAÇININ İLK 11'LERİ
Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouameni, Mendy; Camavinga, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Mbappé.
Mallorca: Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Mascarell, Darder; Larin, Muriqi, Dani Rodríguez.