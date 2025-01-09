Mourinho’dan Kasımpaşa’nın gençlerine övgü ve transfer açıklaması

Jose Mourinho (AA)
"DAHA DA KÖTÜ OLMASI İMKANSIZ"
Jose Mourinho, TFF'nin aldığı yabancı VAR hakemleri kararı üzerine ise; "Yabancı VAR kararı, öncekinden kötü olamaz çünkü öncekinden daha da kötü olması imkansız. Dolayısıyla, bu duruma pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim." dedi.
Jose Mourinho (AA)
"BÖYLE İDARE ETMEK İMKANSIZ"
Portekizli çalıştırıcı transfer hakkında ise, "Aslında durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattı. Ufak sakatlıklar yaşamadılar. 3-4-5 haftalık sakatlıklar değildi. Sezon onlar için kapandı. 2 stoperimiz gitti. Jayden aslında sol bek. Ferdi transfer penceresinin kapanmasına çok az kala gitti. Avrupa listesinde onun yerine birini koyamadık, bu bizi zayıflattı. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf var. İkinci yarıda böyle idare etmek imkansız. Başkanımız, pragmatik bir şekilde transferde ana odağımızın neresi olduğunu söyledi." diye konuştu.