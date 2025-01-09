SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mourinho'dan Kasımpaşa'nın gençlerine övgü ve transfer açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, U-19 takımıyla sahaya çıkan rakip takımdaki oyuncuları tebrik etti ve övgü dolu ifadeler kullandı. Ayrıca yabancı VAR kararı hakkında da konuştu. Ayrıca transfere de değindi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 23:17 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 23:18
Mourinho’dan Kasımpaşa’nın gençlerine övgü ve transfer açıklaması

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Goller ise Youssef En-Nesyri, Yusuf Ayçiçek ve Bartuğ Elmaz'dan geldi.

    Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    Mourinho'dan transfer sözleri!

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    İşte Mourinho'nun sözleri;

    "Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe."

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    KASIMPAŞALI FUTBOLCULARI ÖVDÜ

    Mourinho, Kasımpaşa'nın genç futbolcularını tebrik ederek; "Oyuncularımın farklı şeyleri de sahada sergiyelebilmeleri gerekiyor. Bazen 3'lü bazen 4'lü oyun kurarız. Futbol yıllar önceki gibi değil. Bu yüzden ben de oyuncularıma bunu vermek istiyorum. Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Bize karşı her şeylerini verdiler. Biz de onlara saygılı bir şekilde maçı iyi oynadık. Biz istemediğimiz için daha farklı bir skor olmadı değil. Onlar bizi durdurmayı başardılar. Gayet iyi savaştılar. Hücum olarak çok verebilecekleri bir şey yoktu ama defansif olarak iyi mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    "DAHA DA KÖTÜ OLMASI İMKANSIZ"

    Jose Mourinho, TFF'nin aldığı yabancı VAR hakemleri kararı üzerine ise; "Yabancı VAR kararı, öncekinden kötü olamaz çünkü öncekinden daha da kötü olması imkansız. Dolayısıyla, bu duruma pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim." dedi.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    "BÖYLE İDARE ETMEK İMKANSIZ"

    Portekizli çalıştırıcı transfer hakkında ise, "Aslında durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattı. Ufak sakatlıklar yaşamadılar. 3-4-5 haftalık sakatlıklar değildi. Sezon onlar için kapandı. 2 stoperimiz gitti. Jayden aslında sol bek. Ferdi transfer penceresinin kapanmasına çok az kala gitti. Avrupa listesinde onun yerine birini koyamadık, bu bizi zayıflattı. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf var. İkinci yarıda böyle idare etmek imkansız. Başkanımız, pragmatik bir şekilde transferde ana odağımızın neresi olduğunu söyledi." diye konuştu.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Suriye açıklaması
    Binance
    Rotasyonlu Fener 3 puanla başladı! Kasımpaşa Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
    ABD tarihinin en büyük yangını! Hollywood ünlüleri çalışmalar yetersiz diyerek belediye başkanını hedef aldı: 3. dünya ülkesi gibi
    Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Mavi Vatan-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde görkemli geçit töreni! 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İran’da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi!
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu azmanbüs meselesi?
    CHP’li başkanın danışmanı Samet Alaca’dan skandal paylaşımlar! Peygamberimize küfürler savurdu! Başkan Erdoğan için suikat çağırısı yaptı
    İsrail’de acil güvenlik toplantısı: Konu Türkiye! Israel Katz harekete geçti