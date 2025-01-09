Fenerbahçe - Alba Berlin | CANLI

Avrupa basketbolunun 1 numaralı kulüp organizasyonunda mücadele eden Fenerbahçe Beko, Alba Berlin ile sahasında kozlarını paylaşıyor.
Kanarya, bu sezon aldığı 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada karşılaşmaya çıktı. Son 3 maçında yenildikten sonra Türk derbisinde Anadolu Efes'i deviren sarı lacivertli ekipte yeni hedef Alman temsilcisini de yenerek zaferle parkeden ayrılmak.
Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe bu sezon 11 galibiyet aldı (AA)
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1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 6-4 ALBA BERLIN
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - ALBA BERLIN
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - ALBA BERLIN
4. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - ALBA BERLIN
Fenerbahçe bir sonraki maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak (AA)
Alba Berlin ile İstanbul'da karşılaşan Fenerbahçe, bir sonraki maçında Kızılyıldız'a konuk olacak. Alman temsilcisi ise iki deplasmana daha çıkacak. İstanbul sonrası İtalya'da Milano ve Fransa'da ASVEL ile karşılaşacak.