Fenerbahçe - Alba Berlin | CANLI

Kanarya, bu sezon aldığı 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada karşılaşmaya çıktı. Son 3 maçında yenildikten sonra Türk derbisinde Anadolu Efes'i deviren sarı lacivertli ekipte yeni hedef Alman temsilcisini de yenerek zaferle parkeden ayrılmak.

Fenerbahçe bir sonraki maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak (AA)

Alba Berlin ile İstanbul'da karşılaşan Fenerbahçe, bir sonraki maçında Kızılyıldız'a konuk olacak. Alman temsilcisi ise iki deplasmana daha çıkacak. İstanbul sonrası İtalya'da Milano ve Fransa'da ASVEL ile karşılaşacak.