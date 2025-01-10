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Maçta transfer toplantısı! Yıldız futbolcu imzaya çok yakın

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekibin kurmayları, kendilerine ayrılan bölgede transfer toplantısı gerçekleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 00:25 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 00:25
Maçta transfer toplantısı! Yıldız futbolcu imzaya çok yakın

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    13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin listesinde birçok yıldız bulunuyor. Sarı lacivertli ekibin ilk sırasında Anderson Talisca bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun kulübü ile görüşmeler süüyor.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    İstanbul'a gelmeyi kabul eden Talisca, Al-Nassr'ın Akhdoud ile Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı maçın kadrosunda yer almadı. Riyad temsilcisi rakibini Mane (2) ve Ronaldo'nun golleriyle 3-1 yenerken konuk takımın tek sayısı Godwin'den geldi.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    Karşılaşmayı tribünden takip eden Anderson Talisca'nın birkaç gün içinde başlayacak tescil döneminin hemen başında İstanbul'a gelmesine kesin gözle bakılıyor.

    Sambacı için Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve sportif direktör Mario Branco'nun devre arasında bir toplantı yaptıkları gözlendi.

    Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

    Son durumu yakından takip edilen Anderson Talisca için görüşen yöneticiler fikir ve bilgi alışverişi yaptı. Heyecanlı ve bir o kadar da samimi geçen görüşmede yaşanan heyecan, transferin çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

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