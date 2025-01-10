13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin listesinde birçok yıldız bulunuyor. Sarı lacivertli ekibin ilk sırasında Anderson Talisca bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun kulübü ile görüşmeler süüyor.
13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin listesinde birçok yıldız bulunuyor. Sarı lacivertli ekibin ilk sırasında Anderson Talisca bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun kulübü ile görüşmeler süüyor.
İstanbul'a gelmeyi kabul eden Talisca, Al-Nassr'ın Akhdoud ile Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı maçın kadrosunda yer almadı. Riyad temsilcisi rakibini Mane (2) ve Ronaldo'nun golleriyle 3-1 yenerken konuk takımın tek sayısı Godwin'den geldi.
Karşılaşmayı tribünden takip eden Anderson Talisca'nın birkaç gün içinde başlayacak tescil döneminin hemen başında İstanbul'a gelmesine kesin gözle bakılıyor.
Sambacı için Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında Asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve sportif direktör Mario Branco'nun devre arasında bir toplantı yaptıkları gözlendi.
Son durumu yakından takip edilen Anderson Talisca için görüşen yöneticiler fikir ve bilgi alışverişi yaptı. Heyecanlı ve bir o kadar da samimi geçen görüşmede yaşanan heyecan, transferin çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı.