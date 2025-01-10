Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

Son durumu yakından takip edilen Anderson Talisca için görüşen yöneticiler fikir ve bilgi alışverişi yaptı. Heyecanlı ve bir o kadar da samimi geçen görüşmede yaşanan heyecan, transferin çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı.