Beşiktaş’ta yeni teknik direktör adayı! En son 2022’de takım çalıştırmıştı

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Büyük umutlarla başladığı Süoer Lig'de yeni sezonu istediği gibi götüremeyen Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmıştı. Hollandalı çalıştırıcının ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe yeni hoca belirlenene kadar görevinin başında kalacak. Arayışların devam ettiği günlerde flaş bir isim gündeme geldi.

Felix Magath (AP) Beşiktaş'ta alınan olumsuz sonuçların ardından göreve gelen Serdal Adalı ve ekibi, bir an önce toparlanabilmek adına çalışmalarına hız verdi. Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine farklı isimlere yönelme kararı alındı. Listede yabancı teknik direktörler de ön plana çıktıı. Dünyaca ünlü bir antrenörle görüşmeler başlayacak.