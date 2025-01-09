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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayı! En son 2022'de takım çalıştırmıştı

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un ardından yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Birçok adayın bulunduğu listeye yeni bir isim eklendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 21:07 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 21:07
Beşiktaş’ta yeni teknik direktör adayı! En son 2022’de takım çalıştırmıştı

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    Büyük umutlarla başladığı Süoer Lig'de yeni sezonu istediği gibi götüremeyen Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmıştı. Hollandalı çalıştırıcının ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe yeni hoca belirlenene kadar görevinin başında kalacak. Arayışların devam ettiği günlerde flaş bir isim gündeme geldi.

    Felix Magath (AP)Felix Magath (AP)

    Beşiktaş'ta alınan olumsuz sonuçların ardından göreve gelen Serdal Adalı ve ekibi, bir an önce toparlanabilmek adına çalışmalarına hız verdi. Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine farklı isimlere yönelme kararı alındı.

    Listede yabancı teknik direktörler de ön plana çıktıı. Dünyaca ünlü bir antrenörle görüşmeler başlayacak.

    Felix Magath (AP)Felix Magath (AP)

    Fanatk'in haberine göre Beşiktaş, Felix Magath'ı gündemine aldı. Siyah beyazlı ekip, 71 yaşındaki teknik direktör ile en kısa sürede temas kurarak ilk teklifini iletecek.

    Magath son olarak 2022 yılında Hertha Berlin'i çalıştırmış ve 9 karşılaşmada başkent ekibinin başında yer almıştı.

    Felix Magath (AP)Felix Magath (AP)

    Alman çalıştırıcı kariyerinde 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 2 Almanya Lig Kupası kazandı.

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