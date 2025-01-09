SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan TFF'ye cezalar için çok sert tepki ve istifa çağrısı

Galatasaray Kulübü, PFDK'nın verdiği tribün bloke cezaları ile ilgili olarak açıklama yayımladı. Sarı kırmızılı kulüp söz konusu cezalar hakkında TFF'ye sert söylemlerde bulundu. Ayrıca istifa talebi de yinelendi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 22:33 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 22:40
Galatasaray’dan TFF’ye cezalar için çok sert tepki ve istifa çağrısı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yerr verildi;

    "Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir.

    Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir.

    Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek…

    Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin!

    Ve şunu unutmayın;

    Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!

    Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız!

    Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır!"

    Galatasaray'ın açıklaması (X)Galatasaray'ın açıklaması (X)

    Galatasarayın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişmeGalatasarayın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme
    Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Suriye açıklaması
    Rotasyonlu Fener 3 puanla başladı! Kasımpaşa Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Mavi Vatan-2025 Tatbikatı seçkin gözlemci gününde görkemli geçit töreni! 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İran’da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi!
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu azmanbüs meselesi?
    CHP’li başkanın danışmanı Samet Alaca’dan skandal paylaşımlar! Peygamberimize küfürler savurdu! Başkan Erdoğan için suikat çağırısı yaptı
    Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli geri döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
    İsrail’de acil güvenlik toplantısı: Konu Türkiye! Israel Katz harekete geçti
    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha! Anlaşma sağlandı