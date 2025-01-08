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İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar sezon sonunda şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldızı takmak isterken, transferler de bu doğrultuda yapılacak. Lyon forması giyen Mikautadze ile uzun süredir pazarlık halinde olan Galatasaray'ın, Gürcü futbolcudan önce başka bir yıldıza imza attıracağı öğrenildi. İşte Aslan'ın ilk transferi...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:38 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:38
İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

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    Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Son oynanan Gözepe mücadelesinden de 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını 8'de tuttu.

    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

    Ezeli rakibi ile şampiyonluk yolunda önemli bir fark yakalayan Galatasaray, ikili averajda da önde. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, büyük bir avantaja sahip.

    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

    GÖZLER TRANSFERDE

    Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.

    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

    Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

    MIKAUTADZE İÇİN TARİHİ TEKLİF

    Süper Lig'in lideri Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için santrafor arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze.

    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

    Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 20 milyon Euro'dan perdeyi açtı. Lyon ile yeniden görüşen sarı-kırmızılılar 23 milyon Euro bandına çıkacak. Fransız basınına göre Lyon bu teklifi kabul edecek.

    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

    Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray ve Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.

    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

    İLK TRANSFER O OLACAK

    Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak ve armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Galatasaray'da devre arası transfer listesinde flaş bir isim yer alıyor.

    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

    Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı'ya talip oldu. Başkanlar arası yapılan görüşmede önemli mesafeler kat edildi. Ayrıca Eren Elmalı'nın da Galatasaray ile sözlü olarak anlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında.

    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

    BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO

    Transferde herhangi bir oyuncu takasın olmadığı öğrenilirken Eren'in bonservisinin bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.

    İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

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