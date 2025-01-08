İşte Galatasaray’ın ilk transferi! Mikautadze beklenirken...

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Son oynanan Gözepe mücadelesinden de 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını 8'de tuttu.
Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Son oynanan Gözepe mücadelesinden de 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını 8'de tuttu.
Ezeli rakibi ile şampiyonluk yolunda önemli bir fark yakalayan Galatasaray, ikili averajda da önde. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, büyük bir avantaja sahip.
GÖZLER TRANSFERDE
Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler de yeniden transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.
Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
MIKAUTADZE İÇİN TARİHİ TEKLİF
Süper Lig'in lideri Galatasaray, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin boşluğunu doldurmak için santrafor arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu mevki için ilk hedefi ise Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze.
Fransız kulübü 25 milyon Euro isterken Galatasaray cephesi ise 20 milyon Euro'dan perdeyi açtı. Lyon ile yeniden görüşen sarı-kırmızılılar 23 milyon Euro bandına çıkacak. Fransız basınına göre Lyon bu teklifi kabul edecek.
Transferin bu rakamlara gerçekleşmesi halinde Gürcü futbolcu, Galatasaray ve Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak.
İLK TRANSFER O OLACAK
Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak ve armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Galatasaray'da devre arası transfer listesinde flaş bir isim yer alıyor.
Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı'ya talip oldu. Başkanlar arası yapılan görüşmede önemli mesafeler kat edildi. Ayrıca Eren Elmalı'nın da Galatasaray ile sözlü olarak anlaşma sağladığı gelen bilgiler arasında.
BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO
Transferde herhangi bir oyuncu takasın olmadığı öğrenilirken Eren'in bonservisinin bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu ifade edildi.