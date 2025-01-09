Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası 'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Fenerbahçe son maçında Hatayspor'u 2-1 yendi (DHA)

FENERBAHÇE'DEN ZTK KARARI

Geçen sezon Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Süper Kupa maçına PAF takımla çıkan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da çekilmişti. Yeni sezonda da tutumunu sürdüren Kanarya, kura çekimine dahil edilmişti. Ancak Başkan Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında kupaya katılma kararı aldıklarını ve maça çıkacaklarını duyurdu.

Kasımpaşa da Fenerbahçe gibi kupaya katılma konusunda olumsuz görüş bildirmiş ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşme sonrasında bu düşünceden vazgeçmişti.