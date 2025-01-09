Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşıyor.
İlk kez lig usulü üzerinden oynanan grup maçlarıyla heyecanın yaşandığı turnuvada sarı lacivertli ekip 3 puanla başlamak istiyor.
ATV'den yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe son maçında Hatayspor'u 2-1 yendi (DHA)
FENERBAHÇE'DEN ZTK KARARI
Geçen sezon Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından Süper Kupa maçına PAF takımla çıkan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da çekilmişti. Yeni sezonda da tutumunu sürdüren Kanarya, kura çekimine dahil edilmişti. Ancak Başkan Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında kupaya katılma kararı aldıklarını ve maça çıkacaklarını duyurdu.
Kasımpaşa da Fenerbahçe gibi kupaya katılma konusunda olumsuz görüş bildirmiş ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşme sonrasında bu düşünceden vazgeçmişti.
Mert Müldür (AA)
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ:
KASIMPAŞA: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Berat, Yaman, Yusuf, Emirhan, Sarp, Sinan
FENERBAHÇE: Ertuğrul, OSayi, Yusuf, Çağlar, Mert, Bartuğ, Szymanski, İrfan Can, Kostic, En-Nesyri, Cenk