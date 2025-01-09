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Galatasaray'a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele veren Galatasaray, tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Sarı kırmızılı kulüp, ara transfer konusunda çalışmalarına hız verdi. Cimbom'un listesindeki isimlerden birinden daha kötü haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 23:45 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 23:52
Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

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    Mayıs ayında şampiyonluk yaşamAyı hedefleyen Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası da müzeye götürülmek isteniyor. Avrupa Ligi'nde de San Mames'teki finale adını yazdırmayı arzulayan Cimbom, transfer temaslarını hızlandırdı. Aslan'ın gündeminde pek çok isim bulunuyor. Bir isimden daha ret yanıtı geldi. İşte detaylar...

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takviyeler yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, çok sayıda futbolcu için kulüpleri ve menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    İLK ADIM EREN

    Cimbom, ilk hedefini Eren Elmalı olarak belirlerken Trabzonspor'un istediği nakit parayı taksit olarak ödemeyi planlıyor. Anlaşmanın çok yakın olduğu bilindiği süreçte imzaların atılması bekleniyor.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    ICARDI YERİNE SANTRFOR

    Okan Buruk'un, sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine bir santrfor alınma talebinin üzerine bu bölgeye transfer yapılacak. Bu konuda da pek çok futbolcunun peşine düşüldü.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    STOPERE DE HAMLE

    Galatasaray'ın transfer operasyonunda stoper de var. Victor Nelsson'un biletinin kesilmesinin ardından yolların ayrılması bekleniyor. Tekliflerin beklendiği Danimarkalı futbolcu için kolaylık sağlanacak.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    2 YABANCI GÖNDERİLECEK

    Sarı kırmızılı ekipte Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in de gönderilmesi gündemde. İki futbolcu için yine Victor Nelsson gibi talipleri olursa kısa yoldan imzaların atılması ve bağların koparılması için adımlar atılacak.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    3 YILDIZ GELECEĞİNİ BELİRLEDİ

    Forvet bölgesine yapacağı transfer konusunda profilini belirleyen Okan Buruk, birden fazla mevkide oynayabilen bir isim peşine düştü. Georges Mikautadze, Marcus Rashford ve Amine Gouiri listeye dahil edildi.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    Mikautadze'nin bonsevisi konusunda Lyon ile anlaşmaya çalışan yönetim, Gürcü futbolcunun ayrılmayacağını açıklamasına rağmen bağları koparmıyor.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    Manchester United'dan ayılmasına raman kalan Rashford için de beklenen haber henüz gelmedi. İngiliz yıldızın hedefini 5 majör lig olarak belirlemesi görüşmelerin olumsuz tamamlanmasını sağlayabilir. Yine de ilgi sürüyor.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    Gouiri de şu an için Fransa'dan ayrılmak istemediğii açıkladı.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    CALABRIA'DAN DA RET

    Galatasaray'ın sezon başından bu yana listesinde bulunan Davide Calabria'dan da kötü haber geldi. İtalyan medyasına göre yıldız futbolcu için Cimbom bilgi alışverişinde bulundu. Ancak oyuncunun niyetinin ayrılmaktan yana olmadığı ifade edildi.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

    Kaptırdığı formasını yeniden almak için çalışacağını belirten 28 yaşındaki futbolcu, son olarak kulübüyle İtalya Süper Kupası'nı kazanmıştı.

    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

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    Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

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