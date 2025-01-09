Galatasaray’a transferde bir kötü haber daha! Yıldız futbolcudan ret

ICARDI YERİNE SANTRFOR Okan Buruk'un, sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yerine bir santrfor alınma talebinin üzerine bu bölgeye transfer yapılacak. Bu konuda da pek çok futbolcunun peşine düşüldü.

STOPERE DE HAMLE Galatasaray'ın transfer operasyonunda stoper de var. Victor Nelsson'un biletinin kesilmesinin ardından yolların ayrılması bekleniyor. Tekliflerin beklendiği Danimarkalı futbolcu için kolaylık sağlanacak.

2 YABANCI GÖNDERİLECEK Sarı kırmızılı ekipte Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'in de gönderilmesi gündemde. İki futbolcu için yine Victor Nelsson gibi talipleri olursa kısa yoldan imzaların atılması ve bağların koparılması için adımlar atılacak.

3 YILDIZ GELECEĞİNİ BELİRLEDİ Forvet bölgesine yapacağı transfer konusunda profilini belirleyen Okan Buruk, birden fazla mevkide oynayabilen bir isim peşine düştü. Georges Mikautadze, Marcus Rashford ve Amine Gouiri listeye dahil edildi.