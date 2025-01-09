Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

TÜRKİYE'DE 80 MAÇ



İki sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlılarla tüm kulvarlarda 80 maça çıktı. Bu maçlarda 37 gol atan Brezilyalı, 14 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.





Bu sezon Al- Nassr formasıyla, Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde 19 maça çıkan Anderson Talisca, bin 393 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 8 kez ağları havalandıran sambacı, 174 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.

2. BOMBA DANSO Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli idarecilerin listedeki isimlerden biri olan Kevin Danso ile el sıkıştığı öğrenildi.





Avusturyalı yıldız stoperle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Lens ile olan küçük pürüzleri de yakın zamanda çözüp transferde mutlu sona ulaşmayı düşünüyor.



