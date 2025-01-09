Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süreli hasretini dindirmek istiyor. Ancak sarı lacivertliler, 18. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süreli hasretini dindirmek istiyor. Ancak sarı lacivertliler, 18. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.
Sezon başında takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren Kanarya, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat, Saint Maximin ve Filip Kostic gibi yıldızları transfer etse de istediği başarıyı yakalayamadı.
TARAFTARLA İPLER KOPTU
Fenerbahçe'de puan durumunda Galatasaray'ın arkasında kalınması kadar oynanan futbol da taraftarı memnun etmedi. Sarı lacivertli tribünler son oynanan Hatayspor maçında yönetimi yine istifaya davet etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son olarak "Şampiyon olamasak da göreve devam edeceğiz" sözleri de sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.
TRANSFERLE GÖNÜL ALINACAK
Fenerbahçe'de yönetim, ara transfer döneminde kara bulutları dağıtmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli formayı ilk olarak Talisca'nın giymesi bekleniyor.
Hem Brezilyalı yıldızla hem de kulübü Al-Nassr'la büyük oranda anlaşma sağlandı. Arada küçük detaylar kaldı. Kısa süre içinde bu transfer resmiyet kazanacak. Fenerbahçe yönetimi de pürüzler giderildiği an Talisca'yı İstanbul'a getirmek için düğmeye basacak.
MAAŞI SPONSORLARDAN
Talisca, Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olacak. Limitlerden dolayı sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan sambacının haziran ayı sonunda ise zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.
Talisca'nın zorunlu satın alma opsiyonu 5 milyon euro olacak. Sezonun ikinci yarısında ise Talisca'nın maaşı sponsorlar tarafından karşılanacak.
TÜRKİYE'DE 80 MAÇ
İki sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlılarla tüm kulvarlarda 80 maça çıktı. Bu maçlarda 37 gol atan Brezilyalı, 14 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Bu sezon Al- Nassr formasıyla, Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde 19 maça çıkan Anderson Talisca, bin 393 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 8 kez ağları havalandıran sambacı, 174 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.
2. BOMBA DANSO
Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli idarecilerin listedeki isimlerden biri olan Kevin Danso ile el sıkıştığı öğrenildi.
Avusturyalı yıldız stoperle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Lens ile olan küçük pürüzleri de yakın zamanda çözüp transferde mutlu sona ulaşmayı düşünüyor.
BONSERVİS PAZARLIĞI
Sarı lacivertlileri bu transferde en çok zorlayan durumun 26 yaşındaki futbolcunun 25 milyon euro olan güncel piyasa değeri. Bu fiyatı çok bulan yönetimin, Fransız kulübü ile sıkı bir pazarlığa girerken ücreti aşağıya çekmeyi başardığı bildirildi.
5.5 MİLYON EUROYA İMZA ATTI
Augsburg altyapısında yetişen tecrübeli oyuncu, Southampton ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giydikten sonra 2021'de 5.5 milyon euro karşılığında RC Lens'e imza attı.
SÜRPRİZ TRANSFER VASQUEZ
Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sözleşmelerini dondurmayı planlayan Fenerbahçe, devre arasında iki stoper takviyesi birden yapmak istiyor.
Kanarya bu doğrultuda Kevin Danso ile birlikte Johan Vasquez'e de imza attırmak için harekete geçti.
10 MİLYON EURO
Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen Johan Vasquez'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Meksika Milli Takımı'nda da forma giyen Vasquez sol stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor.