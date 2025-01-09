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Fenerbahçe'den Talisca sonrası 2 bomba daha!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Anderson Talisca ile anlaşma sağlarken, Brezilyalı yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kanarya, Talisca'dan sonra iki flaş transferi daha bitirecek. İşte o isimler ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 09:34 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 09:34
Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

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    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süreli hasretini dindirmek istiyor. Ancak sarı lacivertliler, 18. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    Sezon başında takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren Kanarya, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat, Saint Maximin ve Filip Kostic gibi yıldızları transfer etse de istediği başarıyı yakalayamadı.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    TARAFTARLA İPLER KOPTU

    Fenerbahçe'de puan durumunda Galatasaray'ın arkasında kalınması kadar oynanan futbol da taraftarı memnun etmedi. Sarı lacivertli tribünler son oynanan Hatayspor maçında yönetimi yine istifaya davet etti.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son olarak "Şampiyon olamasak da göreve devam edeceğiz" sözleri de sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    TRANSFERLE GÖNÜL ALINACAK

    Fenerbahçe'de yönetim, ara transfer döneminde kara bulutları dağıtmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli formayı ilk olarak Talisca'nın giymesi bekleniyor.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    Hem Brezilyalı yıldızla hem de kulübü Al-Nassr'la büyük oranda anlaşma sağlandı. Arada küçük detaylar kaldı. Kısa süre içinde bu transfer resmiyet kazanacak. Fenerbahçe yönetimi de pürüzler giderildiği an Talisca'yı İstanbul'a getirmek için düğmeye basacak.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    MAAŞI SPONSORLARDAN

    Talisca, Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olacak. Limitlerden dolayı sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan sambacının haziran ayı sonunda ise zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    Talisca'nın zorunlu satın alma opsiyonu 5 milyon euro olacak. Sezonun ikinci yarısında ise Talisca'nın maaşı sponsorlar tarafından karşılanacak.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    TÜRKİYE'DE 80 MAÇ

    İki sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, siyah-beyazlılarla tüm kulvarlarda 80 maça çıktı. Bu maçlarda 37 gol atan Brezilyalı, 14 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    Bu sezon Al- Nassr formasıyla, Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde 19 maça çıkan Anderson Talisca, bin 393 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 8 kez ağları havalandıran sambacı, 174 dakikada bir skor katkısı vermeyi başardı.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    2. BOMBA DANSO

    Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli idarecilerin listedeki isimlerden biri olan Kevin Danso ile el sıkıştığı öğrenildi.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    Avusturyalı yıldız stoperle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe Yönetimi, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız ekibi Lens ile olan küçük pürüzleri de yakın zamanda çözüp transferde mutlu sona ulaşmayı düşünüyor.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    BONSERVİS PAZARLIĞI

    Sarı lacivertlileri bu transferde en çok zorlayan durumun 26 yaşındaki futbolcunun 25 milyon euro olan güncel piyasa değeri. Bu fiyatı çok bulan yönetimin, Fransız kulübü ile sıkı bir pazarlığa girerken ücreti aşağıya çekmeyi başardığı bildirildi.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    5.5 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

    Augsburg altyapısında yetişen tecrübeli oyuncu, Southampton ve Fortuna Düsseldorf takımlarında forma giydikten sonra 2021'de 5.5 milyon euro karşılığında RC Lens'e imza attı.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    SÜRPRİZ TRANSFER VASQUEZ

    Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun sözleşmelerini dondurmayı planlayan Fenerbahçe, devre arasında iki stoper takviyesi birden yapmak istiyor.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    Kanarya bu doğrultuda Kevin Danso ile birlikte Johan Vasquez'e de imza attırmak için harekete geçti.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

    10 MİLYON EURO

    Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen Johan Vasquez'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Meksika Milli Takımı'nda da forma giyen Vasquez sol stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor.

    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!

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