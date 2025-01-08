SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Şenol Güneş'ten maç sonu transfer açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Şenol Güneş, kazanmak için sahaya çıktıklarını ve 3 puan aldıklarını belirtirken transfer açıklamasında da bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 22:03 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 22:03
Şenol Güneş’ten maç sonu transfer açıklaması!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının 3 puanla başladığı Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

    Güneş, basın toplantısında; "Bu her takım için nasıl yorumlanır bilmiyorum. Biz de yeni yaşıyoruz. Üç tane maçımız var. İlk maçımızı yaptık. Kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık. Özellikle ilk 15 dakika çok iyiydik. Topu iyi kullandık, hücuma çıktık. Çok net pozisyonlar bulduk ama vuruşlarımız isabetli olmayınca başarılı olamadık. 15. dakikadan sonra rakip ikinci bölgede top kayıplarından sonra geçişte oynamaya çalışıyordu onda da başarılı olduklarını düşünüyorum. Biz de oyun kontrolünü kaybettik. Goller bulunca da oyun bize döndü. Rakip de oyundan koptu. Tamamına baktığınız zaman üstün taraftık. Topu çevirerek oynamak gerekirken rakip de o ara 10 kişi kaldıktan sonra yine oyuna ortak ettik. Oradaki lig maçında 15-20 dakika oynanmadı maç, rakip oyunu oynamadan idare etti. Biz topla idare edemedik. Bizim bu eksiklerimiz var. Bunu aşmak durumundayız. Ama oyuncularımın oyun olarak hak ettiğini düşünüyorum. Daha yüksek tempo, daha çok pozisyon üreten rakibe daha az pozisyon veren takıma gelmek için zamana ihtiyacımız var ama gruba avantajlı başladık." ifadelerini kullandı.

    Hüseyin Çimşir ve Şenol Güneş (AA)Hüseyin Çimşir ve Şenol Güneş (AA)

    "DİREKT OYUNCULAR ALACAĞIZ"

    Transfer çalışmalarına da değinin Güneş, "Devre arasında alacağımız oyuncular da direkt oyuncular olacak. Yani direkt oynaması için alıyoruz. Alıp da bekletmeyelim. Çünkü kadromuzun bundan iyi oynayacak bir hale dönmesi için oyuncu yeteneği kadar oyun aklının da katılması gerekir. Oyun aklı çok önemli. Oyunu oynarken oyunu yönetmek de önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

    Trabzonda gerginlik! Maç sonu ortalık karıştıTrabzonda gerginlik! Maç sonu ortalık karıştı
    Trabzon'da gerginlik! Maç sonu ortalık karıştı