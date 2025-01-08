Şenol Güneş’ten maç sonu transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının 3 puanla başladığı Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Güneş, basın toplantısında; "Bu her takım için nasıl yorumlanır bilmiyorum. Biz de yeni yaşıyoruz. Üç tane maçımız var. İlk maçımızı yaptık. Kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık. Özellikle ilk 15 dakika çok iyiydik. Topu iyi kullandık, hücuma çıktık. Çok net pozisyonlar bulduk ama vuruşlarımız isabetli olmayınca başarılı olamadık. 15. dakikadan sonra rakip ikinci bölgede top kayıplarından sonra geçişte oynamaya çalışıyordu onda da başarılı olduklarını düşünüyorum. Biz de oyun kontrolünü kaybettik. Goller bulunca da oyun bize döndü. Rakip de oyundan koptu. Tamamına baktığınız zaman üstün taraftık. Topu çevirerek oynamak gerekirken rakip de o ara 10 kişi kaldıktan sonra yine oyuna ortak ettik. Oradaki lig maçında 15-20 dakika oynanmadı maç, rakip oyunu oynamadan idare etti. Biz topla idare edemedik. Bizim bu eksiklerimiz var. Bunu aşmak durumundayız. Ama oyuncularımın oyun olarak hak ettiğini düşünüyorum. Daha yüksek tempo, daha çok pozisyon üreten rakibe daha az pozisyon veren takıma gelmek için zamana ihtiyacımız var ama gruba avantajlı başladık." ifadelerini kullandı.