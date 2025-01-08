Okan Buruk’tan transfer için Eren Elmalı sözleri!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , "Kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. Rakibimize yediğimiz gole kadar kaleimize getirmemiştik. İkinci yarı değişikliklerle birlikte biraz daha önde başladık. 1-1'i bulduk ve yine çok erken 2. golü yedik. Oyun olarak da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ofansif anlamda üretkendik. Başakşehir bugün ideal 11'ine yakın bir kadroyla çıktılar. Onları mücadelelerinden dolayı kutlamak istiyorum." dedi.

Okan Buruk (İHA)

TRANSFER YANITI

Eren Elmalı iddiası sorusuna yanıt veren Okan Buruk; "Transferler net bir şekilde başlamadan konuşmak olmuyor. Doğru karar vermemiz gerekiyor. Doğru oyuncular üzerinden gitmemiz gerekiyor. Bunun bir nedeni de Türkiye'deki yabancı sınırı. Çalışmalarımız sürüyor. Listemizde olan görüştüğümüz isimler var. Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Biraz daha transferin o zaman netleşeceğini düşünüyorum." dedi.

HACIOSMANOĞLU'NA GÖNDERME

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı VAR hakemleri ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik sözleriyle gündeme oturdu. Okan Buruk, "Avrupa'da nasıl yabancı hakemle oynuyorsak... TFF buna karar vermişse... Şunu söyleyebiliriz, TFF Başkanının daha önceki söylemiyle yaptığı uyuşmuyor. Alınmış bir karar var. Bizim açımızdan bakınca, kim olursa olsun sahada, uzaydan da yönetseler kim olursa olsun önemli değil. Önemli olan maçın hakeminin olması. Biz saha içinde kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Kafamızda farklı bir şey yok. Türk futbolu için hangisi daha iyi olacaksa... Geçen sene bu yapıldı. Toplumdaki VAR hakemlerine olan tepkiyi kaldırdı. Yabancı hakem de hata yapabiliyor. Tepkiler biraz daha azaldı. Belki yine aynı şekilde bunu göreceğiz. Türk futbolu için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

