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Trabzon'da gerginlik! Maç sonu ortalık karıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan bordo mavililer, 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetlerindeki bazı isimler arasında gerginlik çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 20:25 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 20:50
Trabzon’da gerginlik! Maç sonu ortalık karıştı

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    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile karşılaştı. Fırtına, Edin Vişça, Simon Banza ve Anthony Nwakaeme ile rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

    Trabzonspor - Alanyaspor maçının ardından ortalık karıştı (A SPOR)Trabzonspor - Alanyaspor maçının ardından ortalık karıştı (A SPOR)

    Karşılaşmanın ardından soyunma odasına gitmeye başlayan iki takımın teknik heyetlerinden bazı isimler ve oyuncular arasında gerginlik çıktı. Şenol Güneş olayları yatıştırmaya çalıştı.

    İşte o an...

    Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası ortalık karıştı!

    "YAŞANANLA DOĞRU DEĞİL"

    Karşılaşma sonrası konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunun başlangıcı iyiydi. Muhammed Cham özellikle 5 topun 4'ünü kaybetti. Hücuma çıkacakken. Rakibin ikinci bölgesinde karşılamasında sıkıntı yaşadık ve kontrol rakibe geçti. İkinci devre daha iyiydik. Tamamına baktığımız zaman hak ettiğimiz bir maç. Mesela son 10 dakika rakip 10 kişi kaldı. Biraz oyuna göre oynamak gerekiyor. Olumsuzluğumuz da vardı. Bu tür maçlar rakip için de bizim için de zor olabilir. Skor bir anda kopunca onlar da artık razı oldu. Alanyaspor'da sakatlanan oyuncunun durumu inşallah ciddi değildir. Pazar günü maça hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Zamanımız var. Maç sonu yaşananlar doğru değil. Bizden veya onlardan fark etmez. Sakin kalmamız gerekiyor. İlk yarı içeri erken girdim sanırım Banza ile rakip tartışmıştı ikinci devre çıkarken uyardım. Gidenler yardımı söndüreceğine alevlendiriyor. Kabul ettiğimiz bir durum değil" dedi.

    Fırtına kendine geldi! Trabzonspor Alanyaspor: 3-0 | MAÇ SONUCUFırtına kendine geldi! Trabzonspor Alanyaspor: 3-0 | MAÇ SONUCU
    Fırtına kendine geldi! Trabzonspor Alanyaspor: 3-0 | MAÇ SONUCU