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Fenerbahçe'den 40 milyon euro bütçe!

Fenerbahçe yönetiminin 4 transfer için belirlediği bütçe ise 40 milyon Euro. hem sol bek hem de stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasıyla savunmanın göbeğinde büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler hem tecrübeli hem de daha sonra satılabilecek yaşta oyuncu arıyor.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:06 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:06
Fenerbahçe’den 40 milyon euro bütçe!

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    10 yıllık şampiyonluk özlemini gidermekte kararlı olan Fenerbahçe'de yönetim devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

    4 TRANSFER BEKLENİYOR

    Hücum hattında Anderson Talisca'nın takıma katılması için adeta saatleri sayan sarı lacivertliler; 2 stoper ve 1 de sol bek olmak üzere 4 transferle kadrosunu takviye hazırlanıyor.

    40 MİLYON EURO

    Fenerbahçe yönetiminin 4 transfer için belirlediği bütçe ise 40 milyon Euro. hem sol bek hem de stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Rodrigo Becao'nun sezonu kapatmasıyla savunmanın göbeğinde büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler hem tecrübeli hem de daha sonra satılabilecek yaşta oyuncu arıyor.

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