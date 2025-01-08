Fenerbahçe’de Osayi belirsizliği!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de kalması için görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertli yetkililer arada büyük bir maddi problem bulunmadığını ifade etti.



Osayi'nin kariyer tercihi yapması durumunda, yurt dışından gelen tekliflerin değerlendirilebileceği ve gitmesine izin verilebileceği vurgulandı. Bu durumda yeni bir sağ bek arayışı başlayacak.



SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYOR



30 Haziran tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Osayi Samuel'in adı son günlerde Galatasaray ile de anılmaya başladı.