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Vitor Pereira yenilgiyi tattı!

Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmnda 3-0 yendi. Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'ın ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:01 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:01
Vitor Pereira yenilgiyi tattı!

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    İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

    Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmnda 3-0 yendi.

    Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ve 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.

    PEREIRA'NIN SERİSİ SON BULDU

    Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'ın ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi(2G 1B).

    Aynı zamanda Nottingham Forest, bu maçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

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