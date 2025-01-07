Vitor Pereira yenilgiyi tattı!

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.



Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmnda 3-0 yendi.



Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ve 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.



PEREIRA'NIN SERİSİ SON BULDU



Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'ın ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi(2G 1B).



Aynı zamanda Nottingham Forest, bu maçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkardı.