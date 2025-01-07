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Nelsson İngiltere yolcusu!

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Nelsson, hocası Okan Buruk'la da görüştü ve gitmek istediğini söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, Championship ekibi Burnley'nin teklifini bekletiyor ve menajeri aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:39 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:39
Nelsson İngiltere yolcusu!

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    Galatasaray'da 3 buçuk senelik Victor Nelsson dönemi sona eriyor. Bu sezon ilk 11'e giremeyen Danimarkalı stoper, ayrılık kararında geri adım atmadı.

    Yönetimin sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Nelsson, hocası Okan Buruk'la da görüştü ve gitmek istediğini söyledi.

    GALATASARAY'IN BELİRLEDİĞİ RAKAM

    Oyuncusunun kararına saygı duyan Buruk da yerine arayışlara başladı. Sarı kırmızılı kulüp, stoperine çift haneli rakamlarda değer biçiyor. Nelsson için gelecek 10 milyon Euro ve üstü tekliflerde pazarlık masasına oturulacak.

    26 yaşındaki futbolcu, Sabah'ta yer alan habere göre Championship ekibi Burnley'nin teklifini bekletiyor ve menajeri aracılığıyla görüşmelerini sürdürüyor.

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