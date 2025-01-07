2 gol attı manşetleri süsledi! İspanya’da Arda Güler gündemi

"YEDEK OYUNCUDAN DAHA FAZLASI"



Marca: Muazzam klasını tekrarladı. Maçın ilk şansını bire birde yakaladı ve şutunu kaleye gönderdi. Hemen ardından, harika bir pasla Endrick'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Israrla golü aradı ve kaleciyi sert bir şutla şaşırtacak boşluğu bulana kadar kale önünde çalımlar attı, golü buldu.

İkinci yarıda büyük klasından izler bırakmaya devam etti. Maçı bir golle daha kapattı ve sahip olduğu muazzam gücü kanıtladı.