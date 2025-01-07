2 gol attı manşetleri süsledi! İspanya’da Arda Güler gündemi

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid deplasmanda 4. Lig ekiplerinden Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup etti.
Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Arda Güler'in müthiş performansı geceye damga vurdu.
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid deplasmanda 4. Lig ekiplerinden Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup etti.
Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Arda Güler'in müthiş performansı geceye damga vurdu.
Maçın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in 2 gollük performansını manşetlerine taşıdı.
İşte o başlıklar;
"YEDEK OYUNCUDAN DAHA FAZLASI"
Marca: Muazzam klasını tekrarladı. Maçın ilk şansını bire birde yakaladı ve şutunu kaleye gönderdi. Hemen ardından, harika bir pasla Endrick'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Israrla golü aradı ve kaleciyi sert bir şutla şaşırtacak boşluğu bulana kadar kale önünde çalımlar attı, golü buldu.
İkinci yarıda büyük klasından izler bırakmaya devam etti. Maçı bir golle daha kapattı ve sahip olduğu muazzam gücü kanıtladı.
HİÇBİR OYUNCU ARDA KADAR PARLAMADI
AS: Türk oyuncu Ancelotti'nin güvenini haklı çıkardı ve çok yönlü bir şekilde 'şov' yaparak daha fazlasını istiyor. Hiçbir oyuncu çok yönlü bir performans ortaya koyan Arda Güler kadar parlamadı. Ancelotti'nin güveni açısından geçen sezondan çok daha iyi durumda.
"FAZLASIYLA YETERLİ BİR KALİYETE SAHİP"
Mundo Deportivo: Türk oyuncu hem bugünün hem de geleceğin Real Madrid oyuncusu olmak için fazlasıyla yeterli kaliteye sahip olduğunu gösterdi. Topa her dokunduğunda bir şeyler oldu ve bunun da ötesinde iki gol attı.
"EN İYİ OYUNCU OLDU"
Defense Central: Arda Güler, takımının Copa del Rey'deki ilk maçında Madrid'in en iyi oyuncusu unvanını aldı.