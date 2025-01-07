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Milan'dan tarihi geri dönüş

İtalya Süper Kupası Finali'nde Sergio Conceiçao'nun ekibi Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter'i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:59 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:59
Milan’dan tarihi geri dönüş

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    Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Inter'i 2-0 öne geçiren golleri 45+1'de Lautaro Martinez ve 48. dakikada Mehdi Taremi atarken, Milan'a galibiyeti ve kupayı getiren golleri 52. dakikada Theo Hernandez, 80. dakiakda Christian Pulisic ve 90+3'te Tammy Abraham kaydetti.

    Inter'de maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 35. dakikada sakatlanarak oyundan alındı.

    CONCEIÇAO'DAN RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ

    Milan'ın yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao, takımın başındaki ikinci maçında kupa kazanmayı başardı.

    İtalya Kupası yarı finalinde 1-0 geriye düştüğü maçta Juventus'u 2-1 yenen Milan, benzer bir tarifeyi final maçında da Inter'e uyguladı ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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