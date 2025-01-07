TFF’den yabancı VAR adımı!

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili, geçen yıl olduğu gibi yine Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında, İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.



EKSTRA MALİYET İKİNCİ PLANDA



Kulüplerin özellikle VAR'da yabancı hakem talebi nedeniyle çalışma başlatan Futbol Federasyonu, yaşanacak ekstra maliyeti de bir kenara attı. Görevlendirilen hakemlerin maç başı ücretleri dışında, ulaşım ve konaklama masrafları da karşılanacak.