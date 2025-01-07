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TFF'den yabancı VAR adımı!

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve Avrupa'nın çeşitli ülke federasyonlarıyla bir görüşme yapacak ve gereken VAR hakemi için kaynak sağlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:39 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:39
TFF’den yabancı VAR adımı!

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    Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili, geçen yıl olduğu gibi yine Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında, İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

    EKSTRA MALİYET İKİNCİ PLANDA

    Kulüplerin özellikle VAR'da yabancı hakem talebi nedeniyle çalışma başlatan Futbol Federasyonu, yaşanacak ekstra maliyeti de bir kenara attı. Görevlendirilen hakemlerin maç başı ücretleri dışında, ulaşım ve konaklama masrafları da karşılanacak.

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