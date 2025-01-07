Sivasspor - Beşiktaş | CANLI İZLE

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında yaşadığı düşüşle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki ilk maçında Sivasspor ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlı ekipte tek hedef kritik dönemde camiaya 3 puan hediye etmek ve Avrupa biletinin de alınacağı bu önemli kulvarda avantjalı bir başlangıca imza atmak.

ATV ekranlarından yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.