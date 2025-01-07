Sivasspor - Beşiktaş | CANLI İZLE

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında yaşadığı düşüşle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki ilk maçında Sivasspor ile karşılaşıyor.
Siyah beyazlı ekipte tek hedef kritik dönemde camiaya 3 puan hediye etmek ve Avrupa biletinin de alınacağı bu önemli kulvarda avantjalı bir başlangıca imza atmak.
ATV ekranlarından yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Beşiktaş Süper Lig'de oynanan maçı 2-0 kazanmıştı (Takvim Foto Arşiv)
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
SİVASSPOR:
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Semih, Uduokhai, Joao Maria, Bakhtiyor, Muçi, Masuaku, Rafa, Ndour, Gedson
Beşiktaş'ın ligde Sivasspor'u yendiği karşılaşmada gollerden birini Ciro Immobile kaydetmişti (Takvim Foto Arşiv)
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
7 Ocak Salı:
A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 1-0
D Grubu
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
8 Ocak Çarşamba:
D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi