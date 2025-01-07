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Sivasspor - Beşiktaş | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları Sivas'ta devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayn Beşiktaş, Sivasspor'un konuğu oluyor. Siyah beyazlılar zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanla başlamak ve moral bulmak amacında. Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. ATV'den yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 17:58 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 19:22
Sivasspor - Beşiktaş | CANLI İZLE

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    Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ancak sonrasında yaşadığı düşüşle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki ilk maçında Sivasspor ile karşılaşıyor.

    Siyah beyazlı ekipte tek hedef kritik dönemde camiaya 3 puan hediye etmek ve Avrupa biletinin de alınacağı bu önemli kulvarda avantjalı bir başlangıca imza atmak.

    ATV ekranlarından yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Beşiktaş Süper Lig'de oynanan maçı 2-0 kazanmıştı (Takvim Foto Arşiv)Beşiktaş Süper Lig'de oynanan maçı 2-0 kazanmıştı (Takvim Foto Arşiv)

    SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

    SİVASSPOR:

    BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Semih, Uduokhai, Joao Maria, Bakhtiyor, Muçi, Masuaku, Rafa, Ndour, Gedson

    İlk maçta puanlar paylaşıldı! Ankaragücü - İskenderunspor : 1-1 | MAÇ SONUCUİlk maçta puanlar paylaşıldı! Ankaragücü - İskenderunspor : 1-1 | MAÇ SONUCU
    İlk maçta puanlar paylaşıldı! Ankaragücü - İskenderunspor : 1-1 | MAÇ SONUCU

    Beşiktaş'ın ligde Sivasspor'u yendiği karşılaşmada gollerden birini Ciro Immobile kaydetmişti (Takvim Foto Arşiv)Beşiktaş'ın ligde Sivasspor'u yendiği karşılaşmada gollerden birini Ciro Immobile kaydetmişti (Takvim Foto Arşiv)

    İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

    7 Ocak Salı:

    A Grubu

    13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: 1-1

    15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 1-0

    D Grubu

    19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

    21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

    8 Ocak Çarşamba:

    D Grubu

    13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

    C Grubu

    15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu

    20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

    A Grubu

    18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

    9 Ocak Perşembe:

    B Grubu

    13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

    18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

    20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    C Grubu

    15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi