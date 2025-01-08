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Enes Ünal sakatlandı mı? Enes Ünal kimdir, sezonu kapattı mı?

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'da forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, sakatlığı ile gündeme geldi. Yaşanan gelişmenin ardından futbolcunun sezonda devam edip edemeyeceği merak ediliyor. Peki, Enes Ünal sakatlandı mı? Enes Ünal kimdir? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:54 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:54
Enes Ünal sakatlandı mı? Enes Ünal kimdir, sezonu kapattı mı?

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    İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'da forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, sakatlığı ile gündeme geldi. Yaşanan gelişmenin ardından futbolcunun sezonda devam edip edemeyeceği merak ediliyor. Peki, Enes Ünal sakatlandı mı? Enes Ünal kimdir? İşte merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Enes Ünal kimdir?

    Enes Ünal 10 Mayıs 1997, Bursa'da doğmuştur. Santrafor mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Başarılı isim La Liga ekibi Getafe'den kiralık olarak Premier League ekibi Bournemouth'a transfer olmuş, sezonu bu takımda bitirmiştir. 29 Mayıs 2024 tarihinde kulüp, Enes'in bonservisini almış ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan ve 1-1 biten Bursaspor-Galatasaray maçında gol atarak Bursaspor tarihinde 16 yıl, 107 gün ile Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu. Bu gol ile aynı zamanda Süper Ligde gol atan en genç futbolcu rekorunu kaydetti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Enes Ünal sakatlandı mı?

    Relevo'nun haberine göre, milli oyuncu antrenman sırasında çapraz bağlarını kopardı ve mevcut sezonu kapattı. İngiliz ekibi 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını paylaştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Enes Ünal sezonu kapattı mı?

    İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'da forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmak durumunda kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun yeni sezonla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

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