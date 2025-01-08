İngiltere Premier Lig'de Bournemouth'da forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, sakatlığı ile gündeme geldi. Yaşanan gelişmenin ardından futbolcunun sezonda devam edip edemeyeceği merak ediliyor. Peki, Enes Ünal sakatlandı mı? Enes Ünal kimdir? İşte merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
Enes Ünal kimdir?
Enes Ünal 10 Mayıs 1997, Bursa'da doğmuştur. Santrafor mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Başarılı isim La Liga ekibi Getafe'den kiralık olarak Premier League ekibi Bournemouth'a transfer olmuş, sezonu bu takımda bitirmiştir. 29 Mayıs 2024 tarihinde kulüp, Enes'in bonservisini almış ve 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştır.
(Takvim Foto Arşiv)
25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan ve 1-1 biten Bursaspor-Galatasaray maçında gol atarak Bursaspor tarihinde 16 yıl, 107 gün ile Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu. Bu gol ile aynı zamanda Süper Ligde gol atan en genç futbolcu rekorunu kaydetti.