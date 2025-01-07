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Merih Demiral'dan Fatih Terim'e övgü: Tarihin en iyilerinden

Futbol hayatını Suudi Arabistan'da sürdüren Merih Demiral, Pro Lig'de oynayacakları Al-Shabab maçı öncesinde Faih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı stoper, deneyimli teknik direktör hakkında önemli ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 22:24 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 22:24
Merih Demiral’dan Fatih Terim’e övgü: Tarihin en iyilerinden

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    Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'de forma giymeye devam eden Merih Demiral, ligde Al-Shabab'a karşı kritik bir mücadele verecek. Milli stoper, rakiplerinin başına getirilen Fatih Terim ile ilgili yorumlarını aktarırken deneyimli teknik direktörün, tarihin en iyilerinden biri olduğunu söyledi.

    Fatih Terim (İHA)Fatih Terim (İHA)

    Suudi Arabistan Fubtol Federasyonu'n açıklamalar yapan Merih Demiral, şu sözleri dile getirdi:

    "Fatih Terim ile 2 gün önce görüştüm. Türk halkı için çok önemli bir isim. Türkiye'de ve İtalya'da yaptıklarıyla Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri oldu. Burada olduğu için mutluyum. Al-Shabab'da önemli işler yapacağına inanıyorum. Suudi Arabistan futboluna da katkılarda bulunacaktır. Yakında görüşeceğiz. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda inanılmaz işler yaptı. O zamanlar 9 yaşındaydım, hatırlıyorum. Onu çok seviyorum ve ona saygı duyuyorum."