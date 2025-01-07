Yerli konusunda elini güçlendirebilmek için kolları sıvayan Kanarya, iki yıldız ismi listesine ekledi. Bu doğrultuda Ahmed Kutucu ve kaleci Berke Özer için ilk adım atıldı. Eyüpspor 'a resmi teklif yapıldı.

Ahmed Kutucu (AA)

İKİ OYUNCU DA GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Bu sezona damga vuran Berke Özer ve Ahmed Kutucu için Fenerbahçe yönetimi önemli bir mesafe kat etti. Ahmed'in hücum hattındaki tüm mevkilerde oynayabilmesi Jose Mourinho'nun takdirini kazanırken listenin de ilk sırasına yazılmasını sağladı.

Bu sezon en fazla maçta skor katkısında bulunan isimlerden biri olmayı başaran yıldız futbolcu konusunda el sıkışmak için şartlar zorlanıyor.

Ayrıca iki ismi Galatasaray da istiyor. Eyüpspor'un beklentisi ise 7 milyon Euro. Yönetim bir milktar bonservis ve takasla bu süreci tamamlamayı hedefliyor.