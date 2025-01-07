Şampiyonluk mücadelesini Galatasaray'In 8 puan gerisinde sürdüren Fenerbahçe, ara transfer döneminde Jose Mourinho'nun istediği isimleri kadrosuna katabilmek için kolları sıvadı.
Yerli konusunda elini güçlendirebilmek için kolları sıvayan Kanarya, iki yıldız ismi listesine ekledi. Bu doğrultuda Ahmed Kutucu ve kaleci Berke Özer için ilk adım atıldı. Eyüpspor'a resmi teklif yapıldı.
Ahmed Kutucu (AA)
İKİ OYUNCU DA GALATASARAY'IN LİSTESİNDE
Bu sezona damga vuran Berke Özer ve Ahmed Kutucu için Fenerbahçe yönetimi önemli bir mesafe kat etti. Ahmed'in hücum hattındaki tüm mevkilerde oynayabilmesi Jose Mourinho'nun takdirini kazanırken listenin de ilk sırasına yazılmasını sağladı.
Bu sezon en fazla maçta skor katkısında bulunan isimlerden biri olmayı başaran yıldız futbolcu konusunda el sıkışmak için şartlar zorlanıyor.
Ayrıca iki ismi Galatasaray da istiyor. Eyüpspor'un beklentisi ise 7 milyon Euro. Yönetim bir milktar bonservis ve takasla bu süreci tamamlamayı hedefliyor.
Berke Özer (AA)
BERKE İKNA EDİLDİ
Altınordu'dan transfer edildikten sonra Fenerbahçe kariyeri istendiği gibi gitmeyen ve takımdan ayrılan Berke ile yeniden anlaşma sağlandı. Sporx'in haberine göre sarı lacivertli ekip eski kalecisine yeniden forma giydirmeye çok yakın.
Ara transfer dönemine iddialı bir giriş yapmak isteyen sarı lacivertlilerin kısa sürede iki transferi açıklamak istediği öğrenildi.