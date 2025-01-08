Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

İLK HEDEF MIKAUTADZE'YDİ Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isim Georges Mikautadze olmuştu. Gürcü futbolcunun takıma kazandırılması için büyük çaba harcanıyor. Ancak yıldız oyuncu kulübünden ayrılmak istemediğini ve yeni geldiğini açıklamıştı.

GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR Sarı kırmızılı ekipte yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebini yerine geçirebilmek adına tüm şartları zorluyor. Ancak diğer yandan farklı alternatifler de hazırlanıyor.

GOUIRI'YE KANCA Kadrosuna forvet takviye yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, sarı kırmızılı ekibin, Rennes forması giyen Amine Gouiri'yi listesine eklediğini yazdı.

AYRILMAK İSTEMİYOR L'Equipe'in haberine göre ise yıldız futbolcu, takımındana ayrılmayı düşünmüyor. Mikautadze gibi sol kanat, 10 numara ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesinden dolayı da Okan Buruk'un iştahını kabartıyor.