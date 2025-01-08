SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yürüyüşüne devam eden Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, birçok yıldızı bulundurduğu listesine bir ismi daha ekledi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 00:03 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 00:03
Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon elde ettiği sonuçlarla dünyada ses getiren Galatasaray, Süper Lig'de namağlup zirvede yer almayı sürdürürken UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maça büyük bir avantajla üst grupta girmeyi başardı.

    Sarı kırmızılı ekipte sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

    Transferde birçok isimle görüşmelerde bulunan Aslan'da hedef Mauro Icardi'nin yerini doldurabilmek. Arjantinli yıldızın sezonu kapatmasının ardından bu bölgeye bir takviye yapmayı hedefleyen Cimbom'da en doğru hamle yapılmak isteniyor.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

    Galatasaray'da hücum hattının en ucunda başta olmak üzere farklı mevkilerde de forma giyebilen isimler aranıyor. Teknik direktör Okan Buruk da bu yönde isimleri yönetime iletiyor.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

    İLK HEDEF MIKAUTADZE'YDİ

    Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isim Georges Mikautadze olmuştu. Gürcü futbolcunun takıma kazandırılması için büyük çaba harcanıyor.

    Ancak yıldız oyuncu kulübünden ayrılmak istemediğini ve yeni geldiğini açıklamıştı.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

    GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

    Sarı kırmızılı ekipte yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebini yerine geçirebilmek adına tüm şartları zorluyor. Ancak diğer yandan farklı alternatifler de hazırlanıyor.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

    GOUIRI'YE KANCA

    Kadrosuna forvet takviye yapmak isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, sarı kırmızılı ekibin, Rennes forması giyen Amine Gouiri'yi listesine eklediğini yazdı.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

    AYRILMAK İSTEMİYOR

    L'Equipe'in haberine göre ise yıldız futbolcu, takımındana ayrılmayı düşünmüyor. Mikautadze gibi sol kanat, 10 numara ve santrfor mevkilerinde oynayabilmesinden dolayı da Okan Buruk'un iştahını kabartıyor.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

    24 MAÇ OYNADI

    Lyon alt yapısında forma giydikten sonra 7 milyon Euro'ya transfer olan Amine Gouiri, 28 milyon Euro'ya da Rennes'e imza atmıştı. Bu sezon 24 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

    2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Amine Goiri'nin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak değerlendiriliyor. Yıldız futbolcunun 2027'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Takımının da en değerli futbolcularından biri konumunda.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

    REKOR KIRILABİLİR!

    Sezon başında Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bedelle kadrosuna katarak rekor kıran Galatasaray'da yeni transfer gelişmesi rekoru da getirebilir. Cimbom'un ilgilendiği futbolcuların piyasa değerinin 20 milyon Euro ve üzerinde bulunması, tarihe geçecek bir adıma yakın olunduğunu gösteriyor.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan canlı yayında flaş Suriye açıklaması
    Başkan Erdoğan’dan İdareciler Günü Programı’nda önemli açıklamalar
    Trump’tan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri
    Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firarı aranıyor
    En düşük emekli maaşı belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı
    PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye’de Terörü bitirme masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı
    Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor’u 1-0 yendi
    En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Dul ve yetimlere de yansıyacak! Bu ayki ödemelere yetişir mi?
    Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü!
    Şam’da silah bırakmayan Baas askerlerine operasyon
    İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    Süleymaniye’yi PKK/YPG üssü yapan Bafel Talabani’ye yaptırım kıskacı! Ankara uçuş yasağını uzattı... KYB darboğazda
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    Öcalan’ı İmralı’ya gömdüler! Mustafa Karasu’nun Apo maskesi indi... DEM Kandil’i dinlerim dedi | Eş başkan kavgası