Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Santrforda yeni rota o

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla dünyada ses getiren Galatasaray, Süper Lig'de namağlup zirvede yer almayı sürdürürken UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maça büyük bir avantajla üst grupta girmeyi başardı.
Sarı kırmızılı ekipte sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.
Transferde birçok isimle görüşmelerde bulunan Aslan'da hedef Mauro Icardi'nin yerini doldurabilmek. Arjantinli yıldızın sezonu kapatmasının ardından bu bölgeye bir takviye yapmayı hedefleyen Cimbom'da en doğru hamle yapılmak isteniyor.
Galatasaray'da hücum hattının en ucunda başta olmak üzere farklı mevkilerde de forma giyebilen isimler aranıyor. Teknik direktör Okan Buruk da bu yönde isimleri yönetime iletiyor.