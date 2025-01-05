Zanka’nın bileti kesildi!

Fenerbahçe'de de bir dönem forma giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka'nın Anderlecht'teki performansıyla tepki yarattı.



Belçika medyasından Het Nieuwsblad'ın haberine göre; 34 yaşındaki stoper, Anderlecht'in evinde Dender'e 3-2 yenildiği maçta yaptığı hatalar sonrasında tribünler tarafından yuhalandı.



Haberde, Zanka'nın taraftarlardan gelen bu tepkiye el kol hareketleri ve küfürle karşılık verdiği ileri sürüldü.



Bu hareket sonrası Anderlecht ile bağlarının kopmak üzere olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı belirtildi.



Anderlecht'te bu sezon 26 maçta süre bulan 34 yaşındaki stoper, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.