Lider 2025’te de sahnede! Galatasaray Göztepe’yi 2-1 yendi

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Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan lider Galatasaray, Rams Park'ta Göztepe ile karşılaştı. Aslan, sahasındaki mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Victor Osimhen'in golü sonrası Galatasaraylı futbolcuların sevinci (AA) MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakika sol taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uzaklaştırılan top arka direğe açıldı. Altıpasın sağ tarafında hava topu mücadelesinde Kaan Ayhan, Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Alper Akarsu penaltı noktası gösterdi. 10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 27. dakikada orta alanın sol tarafından Dennis'in yerden pasında topla buluşan Romulo, ceza sahasına girip sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1 43. dakikada kaleci Mateusz Lis'in uzun pasında Matsuki'nin kontrol ettiği topa Jakobs müdahale etmek istersen yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp kornere gitti. 61. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, sağdan savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e pasını aktardı. Bu futbolcu çaprazdan sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 2-1. 76. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Juan kafayla Romulo'ya indirdi. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapmak isterken Jakobs son anda araya girdi, boşta kalan topu Muslera, iki hamlede kontrol etti. 80. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Abdülkerim Bardakçı vurdu. Kaleci Lis'in yakın mesafeden çeldiği top Osimhen'e çarpıp Torreira'nın önünde kaldı. Torreira, topu kafayla ağlara gönderdi. Gol, incelemenin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 90+8. dakikada Galatasaray hızlı çıktı. Rakip ceza sahası önüne topla gelen Sallai, sağdan atağa katılan Batshuayi'ye meşin yuvarlağı aktardı. Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, gole izin vermedi. Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazandı.