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Lider 2025'te de sahnede! Galatasaray Göztepe'yi 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip, rakibi karşısında Victor Osimhen'in penaltısıyla öne geçti. Romulo, defansın arkasına sarkıp skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. Yunus Akgün takımına 3 puanı getiren golü atmayı başardı. Bu skorla Aslan 2025'in ilk maçından azferle ayrıldı. Ayrıca Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 11'e çıkardı. İşte Galatasaray - Göztepe mücadelesinde yaşananlar...

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 17:48 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 21:27
Lider 2025’te de sahnede! Galatasaray Göztepe’yi 2-1 yendi

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    Başlıkların Devamı

    Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan lider Galatasaray, Rams Park'ta Göztepe ile karşılaştı. Aslan, sahasındaki mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Victor Osimhen'in golü sonrası Galatasaraylı futbolcuların sevinci (AA)Victor Osimhen'in golü sonrası Galatasaraylı futbolcuların sevinci (AA)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    8. dakika sol taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uzaklaştırılan top arka direğe açıldı. Altıpasın sağ tarafında hava topu mücadelesinde Kaan Ayhan, Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Alper Akarsu penaltı noktası gösterdi.

    10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

    27. dakikada orta alanın sol tarafından Dennis'in yerden pasında topla buluşan Romulo, ceza sahasına girip sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

    43. dakikada kaleci Mateusz Lis'in uzun pasında Matsuki'nin kontrol ettiği topa Jakobs müdahale etmek istersen yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp kornere gitti.

    61. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, sağdan savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e pasını aktardı. Bu futbolcu çaprazdan sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 2-1.

    76. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Juan kafayla Romulo'ya indirdi. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapmak isterken Jakobs son anda araya girdi, boşta kalan topu Muslera, iki hamlede kontrol etti.

    80. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Abdülkerim Bardakçı vurdu. Kaleci Lis'in yakın mesafeden çeldiği top Osimhen'e çarpıp Torreira'nın önünde kaldı. Torreira, topu kafayla ağlara gönderdi. Gol, incelemenin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

    90+8. dakikada Galatasaray hızlı çıktı. Rakip ceza sahası önüne topla gelen Sallai, sağdan atağa katılan Batshuayi'ye meşin yuvarlağı aktardı. Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, gole izin vermedi.

    Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

    Galatasaray'da Kayserispor maçının kadrosu değişmedi (AA)Galatasaray'da Kayserispor maçının kadrosu değişmedi (AA)

    KAZANAN 11 DEĞİŞMEDİ

    Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçının ilk 11'ini bozmadı. RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

    Galatasaray'ın yedek kulübesinde de Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Yusuf Demir, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

    ZIYECH VE KEREM YOK

    Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay yer almadı.

    Son dönemdeki formsuzluğu sebebiyle süre alamayan Hakim Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla kadroya dahil edilmedi

    Ailevi sebeplerle Kayserspor maçında da kadroya alınmayan Kerem Demirbay ise Göztepe maçında da görev yapmadı.

    Abdülkerim Bardakcı ve Metin Öztürk (AA)Abdülkerim Bardakcı ve Metin Öztürk (AA)

    ABDÜLKERİM'E PLAKET

    Sarı-kırmızılı formayla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim edildi.

    Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

    Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.

    Galatasaray taraftaru (AA)Galatasaray taraftaru (AA)

    FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

    Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, RAMS Park'ta anıldı.

    Maç öncesinde statta şarkıları çalınan Galatasaraylı usta sanatçının fotoğrafı skor tabelasına yansıtıldı. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar da Tayfur için tribünde pankartlar açtı.

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