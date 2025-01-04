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Galatasaray'dan muhteşem seri! Yunus Akgün ve Victor Osimhen baş rolde

Trendyol Süper Lig'İn 18'inci haftasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibi 3 puana götüren golleri Victor Osimhen ve Yunus Akgün kaydedetti. Son olarak Young Boys karşısında yenilen Okan Buruk ve öğrencilerinin yenilmezlik serisi 21'e çıktı.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 21:30 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 21:30
Galatasaray’dan muhteşem seri! Yunus Akgün ve Victor Osimhen baş rolde

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    Lider Galatasray, 2025'teki ilk maçında Göztepe'yi ağırladı. Sarı kırmızılı ekip, rakibini 2-1 yenerek puanını 46'ya yükseltti ve farkı 11'e çıkardı. Mücadelede Victor Osimhen ve Yunus Akgün attığı gollerle zafeti getiren isim olmayı başardı.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    13. GOLÜNÜ ATTI

    Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Djalma'nın Kaan Ayhan'a yaptığı hamle sonrasında yerde kaldı ve sarı kırmızılı ekip penaltı kazandı. Topun başıan gelen Nijeryalı forvet, Lis'i mağlup etti ve takımını öne geçirdi.

    Osimhen böylelikle gol sayısın ı13'e yükseltti.

    Yunus AKgün (AA)Yunus AKgün (AA)

    YUNUS AKGÜN ALEV ALDI

    Galatasaray'ın bu sezon elde ettiği sonuçlar direkt etki eden Yunus Akgün yine ağları havalandırmayı başardı. Sivasspor karşısında yaptığı 2 gollük katkının ardından Trabzonspor karşısında da aynı performansı göstermişti. Kayseirspor deplasmanında 1 gol atıp 2 de asist yapan yıldız futbolcu, Göztepe'yi de boş geçmedi.

    Gol sayısını da 11'e çıkardı.

    Galatasaray'ın yemilmezlik serisi 21 maça çıktı (AA)Galatasaray'ın yemilmezlik serisi 21 maça çıktı (AA)

    21 MAÇLIK SERİ

    Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-1 berabere sona eren mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 47'ye çıkararak, liderliğine devam etti. Cimbom, Göztepe mücadelesiyle de bu sezonki yenilgisizliğini sürdürdü. En son UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar 15'i Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

    Galatasaray, bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilerle kupada evinde, ligde ise deplasmanda mücadele edecek.

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