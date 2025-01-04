Fenerbahçe çıldırdı! Talisca’dan sonra o da gelecek

Fenerbahçe'de sezon başında başkan Ali Koç seçimli genel kurul öncesinde, "Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" demişti.
Fenerbahçe'de sezon başında başkan Ali Koç seçimli genel kurul öncesinde, "Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" demişti.
Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesi tüm dünyada ses getirdi. Yaz döneminde camia şampiyonluk hasretinin biteceği konusunda umut doluydu.
GERİDE KALDI
Ancak sezonun ilk yarısı biterken bu durum tamamen değişti. Galatasaray'ın gerisinde kalan sarı lacivertlilerde moraller altüst oldu, taraftarın daha şimdiden şampiyonluk ümidi aza indi.
YÖNETİM DEVREDE
Ancak yönetim, ara transfer döneminde kara bulutları dağıtmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli formayı ilk olarak Talisca'nın giymesi bekleniyor.
İMZA AN MESELESİ
Suudi Arabistan kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservisinde 5 milyon Euro'ya kadar inildi bilgisine ulaşılmıştı. Yüksek maaş beklentisi olan Brezilyalı futbolcunun transferinde Kanarya'nın, sona yaklaştığı gelen haberler arasında yer alıyor.
30 yaşındaki oyuncuyu sezonun ikinci yarısında kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, son teklifini de Al Nassr'a ilettiği bildirildi. Taraftarların anlaşma konusunda küçük pürüzleri görüştüğü ifade ediliyor.
19 MAÇTA 8 GOL
Yıldız oyuncu, 2021 yılında Çin Ligi ekiplerinden Guangzaou'dan, 8 milyon Euro karşılığında Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. 2021'den bu yana Arap ekibinde forma giyen Brezilyalı, bu sezon çıktığı 19 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
TARİHİ HAMLE: KEVIN DE BRUYNE!
Talisca sonrası Fenerbahçe, tüm dünyada sansasyon yaratacak 'hayal' bir transferin peşine düştü: Kevin De Bruyne...
Manchester City'nin süper yıldızı için sportif direktör Mario Branco'nun, yönetimin direktifi sonrası kolları sıvadığı öğrenildi.
KADRO DEĞİŞECEK
33 yaşındaki oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son yıların en kötü döneminden geçen City'nin kadroyu büyük oranda değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
BRANCO DEVREDE
Öte yandan De Bruyne ile Guardiola'nın arası da iyi değil. Sarı lacivertlilerin hayali, bu transferi ocak ayında bitirmek. Branco, bunun mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı.
Portekizli sportif direktörün hem Manchester City cephesiyle hem de De Bruyne'nin menajerlik şirketiyle kısa süre içinde temasa geçeceği kaydedildi.
ARAPLAR DEV RAKAMLAR İÇİN HAZIR
Belçikalı yıldız ara transfer döneminde ayrılmaya karar verse bile Fenerbahçe'nin bu işi bitirmesi kolay değil. Manchester City'de senelik 12 milyon Pound kazanan De Bruyne için Avrupa'dan şimdilik bir talip yok.
Ancak Suudi takımları, dünyaca ünlü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Bu ülkeden birçok takım, Kevin De Bruyne için astronomik rakamlar ödemeye hazır.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
ABD ekiplerinden San Diego'nun da 33 yaşındaki oyuncuya ilgisi var. Ancak Belçikalı futbolcunun, 2026 Dünya Kupası'na kadar Avrupa futbolunda kalmayı planladığı öne sürüldü.
Bu durum, Fenerbahçe'nin hayalini gerçekleştirmesinde etkili olabilir. Yönetim, City'nin ocakta De Bruyne'yi bırakmak istememesi halinde ise yeni sezon için söz kesmeye çalışacak.