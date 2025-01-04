Fenerbahçe çıldırdı! Talisca’dan sonra o da gelecek

KADRO DEĞİŞECEK 33 yaşındaki oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son yıların en kötü döneminden geçen City'nin kadroyu büyük oranda değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BRANCO DEVREDE Öte yandan De Bruyne ile Guardiola'nın arası da iyi değil. Sarı lacivertlilerin hayali, bu transferi ocak ayında bitirmek. Branco, bunun mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı.

Portekizli sportif direktörün hem Manchester City cephesiyle hem de De Bruyne'nin menajerlik şirketiyle kısa süre içinde temasa geçeceği kaydedildi.

ARAPLAR DEV RAKAMLAR İÇİN HAZIR Belçikalı yıldız ara transfer döneminde ayrılmaya karar verse bile Fenerbahçe'nin bu işi bitirmesi kolay değil. Manchester City'de senelik 12 milyon Pound kazanan De Bruyne için Avrupa'dan şimdilik bir talip yok.