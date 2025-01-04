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Liverpool'un hedefi Elliot Anderson

İngiliz basınında yer alan habere göre Liverpool, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson ile ilgileniyor. Bu sezon Nottingham Forest'ta 19 maçta süre bulan genç orta saha oyuncusu 5 asist yaptı.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 18:21 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 18:21
Liverpool’un hedefi Elliot Anderson

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    Arne Slot yönetiminde Premier Lig'de oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Liverpool, transferde de boş durmuyor.

    İngiliz basınında yer alan habere göre Liverpool, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson ile ilgileniyor.

    Liverpool'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için hamle yapabileceği belirtildi.

    Nottingham Forest, Anderson'u yaz transfer döneminde Newcastle United'dan 41.2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Bu sezon Nottingham Forest'ta 19 maçta süre bulan genç orta saha oyuncusu 5 asist yaptı.

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