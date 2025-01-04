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Galatasaray Mikautadze için kararlı

Mikautadze için Lyon, 25 milyon euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon euro'dan perdeyi açtı. Fransız kulübü ile hafta sonu yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon euro bandına çıkacak.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 11:01
Galatasaray Mikautadze için kararlı

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    Galatasaray, bir yandan şampiyonluğa koşarken diğer yandan da dev transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmenin peşinde. Sarı-kırmızılı yönetim ara transfer için kolları sıvarken mevki olarak Okan Buruk'un en çok istediği bölge 10 numara.

    Bu alanda forma giyen Mertens'in 38 yaşına gelmesi ve sezonun ikinci yarısında fiziksel sıkıntı yaşama ihtimali düşünülürken Dybala sonrası Mikautadze hedefi belirlendi.

    Mikautadze. (AP)Mikautadze. (AP)

    TEKLİF 20 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

    Lyon, 25 milyon euro isterken Galatasaray cephesi ise 18 milyon euro'dan perdeyi açtı. Fransız kulübü ile hafta sonu yeniden görüşecek olan sarı-kırmızılılar 20 milyon euro bandına çıkacak.

    BURUK, PLANINI YAPTI

    Fransız basınına göre Lyon ise 23 milyon euro'ya kadar inebilir. Okan Buruk'un yeni sezon planlamalarında da şimdiden hayallerini kurduğu Mikautadze için herkes seferber olmuş durumda. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın hocası hem kanatlarda hem forvet arkasında hem de golcü olarak genç bir yıldıza kavuşacak.

    Georges Mikautadze: Henüz ayrılmayacağımGeorges Mikautadze: Henüz ayrılmayacağım
    Georges Mikautadze: Henüz ayrılmayacağım

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