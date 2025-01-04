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Al Musrati elde kaldı!

Beşiktaş, bonservisine 12 milyon Euro ödenen Al Musrati'den zarar etmek istemiyor. Al Fateh'in teklifindeki şarta bağlı opsiyonun  'Al Fateh'in küme düşmemesi halinde' devreye girecek olması sebebiyle yeni yönetim, teklifi yeterli bulmayarak artırılmasını istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 13:01 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 13:01
Al Musrati elde kaldı!

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    Beşiktaş'ta Al Musrati'nin ayrılığına yeni yönetim sıcak bakmadı.

    Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'in kadrosuna katmak istediği Al Musrati için yeni bir teklif yapılmadı.

    Al Musrati. (AA)Al Musrati. (AA)

    TEKLİFİN DETAYLARI

    Rizespor karşısında 11 başlayan Libyalı oyuncu için Suudi ekibi; 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro şarta bağlı opsiyon ve 2 milyon Euro bonusu içeren bir teklif sunmuştu.

    Al Fateh'in teklifindeki şarta bağlı opsiyonun 'Al Fateh'in küme düşmemesi halinde' devreye girecek olması sebebiyle yeni yönetim, teklifi yeterli bulmayarak artırılmasını istedi.

    Beşiktaş, bonservisine 12 milyon Euro ödenen Al Musrati'den zarar etmek istemiyor.

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