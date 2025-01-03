Kenan Yıldız’ın süper golü yetmedi! Juventus Milan 1-2 MAÇ SONUCU

Kenan Yıldız müthiş bir vuruşla bitirdi! Juventus , Milan karşısında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/8MSciju591

Sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Kenan Yıldız , topa sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Milan Juventus'u eleyerek finale yükseldi (AA)

MILAN FINALDE

İlk yarısı 1-0 sona eren mücadelenin 2. devresinde Milan, Chistian Pulisic'in penaltısıyla 71. dakikada skoru dengeledi. 4 dakika sonra Federico Gatti kendi ağlarını havalandırdı ve Milano temsilcisi 2-1 öne geçti.

Mücadlele de bu skorla sona erdi. Milan, finalde Inter ile karşılaşacak.