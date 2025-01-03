Kenan Yıldız’ın süper golü yetmedi! Juventus Milan 1-2 MAÇ SONUCU

Futbol hayatını Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, Süper Kupa Yarı Final maçında ağları havalandırarak gol perdesini açmayı başardı.
Futbol hayatını Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, Süper Kupa Yarı Final maçında ağları havalandırarak gol perdesini açmayı başardı.
Sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Kenan Yıldız, topa sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İŞTE GOL
Kenan Yıldız müthiş bir vuruşla bitirdi! Juventus, Milan karşısında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/8MSciju591— TRT Spor (@trtspor) January 3, 2025
MILAN FINALDE
İlk yarısı 1-0 sona eren mücadelenin 2. devresinde Milan, Chistian Pulisic'in penaltısıyla 71. dakikada skoru dengeledi. 4 dakika sonra Federico Gatti kendi ağlarını havalandırdı ve Milano temsilcisi 2-1 öne geçti.
Mücadlele de bu skorla sona erdi. Milan, finalde Inter ile karşılaşacak.