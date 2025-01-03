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Kenan Yıldız'ın süper golü yetmedi! Juventus Milan 1-2 MAÇ SONUCU

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Süper Kupa Yarı Finali'nde Inter ile karşı karşıya geldi. Maçın 21. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu, harika bir golle takımını öne geçirdi. Ancak kırmızı siyahlılar 4 dakikada attığı 2 golle adını finale yazdırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 22:45 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 00:02
Kenan Yıldız’ın süper golü yetmedi! Juventus Milan 1-2 MAÇ SONUCU

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    Futbol hayatını Juventus'ta sürdüren Kenan Yıldız, Süper Kupa Yarı Final maçında ağları havalandırarak gol perdesini açmayı başardı.

    Kenan Yıldız (EPA)Kenan Yıldız (EPA)

    Sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Kenan Yıldız, topa sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

    İŞTE GOL

    Milan Juventus'u eleyerek finale yükseldi (AA)Milan Juventus'u eleyerek finale yükseldi (AA)

    MILAN FINALDE

    İlk yarısı 1-0 sona eren mücadelenin 2. devresinde Milan, Chistian Pulisic'in penaltısıyla 71. dakikada skoru dengeledi. 4 dakika sonra Federico Gatti kendi ağlarını havalandırdı ve Milano temsilcisi 2-1 öne geçti.

    Mücadlele de bu skorla sona erdi. Milan, finalde Inter ile karşılaşacak.