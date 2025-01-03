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Mert Hakan Yandaş forma bekliyor!

İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken 'komutan' lakaplı oyuncu, Jose Mourinho'dan Hatayspor maçı için forma istedi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun karşılaşmanın gidişatına göre Hatayspor karşılaşmasında Mert Hakan Yandaş'a forma vermesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 11:16 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 11:16
Mert Hakan Yandaş forma bekliyor!

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    Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Mert Hakan Yandaş'a devre arası iyi geldi.

    Bu süreçte ağrılarından tamamen kurtulan tecrübeli oyuncu, tam olarak hazır. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken 'komutan' lakaplı oyuncu, Jose Mourinho'dan Hatayspor maçı için forma istedi.

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun karşılaşmanın gidişatına göre Hatayspor karşılaşmasında Mert Hakan Yandaş'a forma vermesi bekleniyor.

    Mert Hakan Yandaş son olarak Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 6-2 yendiği maçta ilk 11'de başladı. 23 Kasım'daki maçın ardından forma şansı bulamadı.

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