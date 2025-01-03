PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Axel Disasi bombası!

İki savunma oyuncusu isteyen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yönetime verdiği raporda sağ stoper olarak Axel Disasi transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:15
Fenerbahçe’den Axel Disasi bombası!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe'de ocak transfer operasyonu sürüyor. Al Nassr ile Anderson Talisca için görüşmeleri Asbaşkan Acun Ilıcalı yürütüyor.

    İki savunma oyuncusu isteyen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yönetime verdiği raporda sağ stoper olarak Axel Disasi transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

    Axel Disasi. (AP)Axel Disasi. (AP)

    KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

    Kongo asıllı Fransız stoper Axel Disasi için Chelsea ile temas kuran isimse Sportif Direktör Mario Branco... Kanarya, İngiliz kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki 1.91'lik stoperi kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor.

    Axel Disasi stoperin yanı sıra sağ bek olarak da oynuyor.

    Fenerbahçeye Manchester Uniteddan 3 yıldız birden!Fenerbahçeye Manchester Uniteddan 3 yıldız birden!
    Fenerbahçe'ye Manchester United'dan 3 yıldız birden!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    EMEKLİYE %15.75 OCAK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur’lular ne alacak? Hesaplar sil baştan değişti! İşte kalem kalem hesaplama
    Memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu! Öğretmen, hemşire, polis, imam, avukat... İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar!
    Milyonların gözü bu rakamda! TÜİK enflasyon rakamını açıkladı
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti | Cenaze programı belli oldu! Eski eşi Necla Nazır’dan ilk mesaj
    New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar’ın yeni görüntüleri! FBI yayımladı: İşte saldırıdan önceki o anlar
    Avrupa’yı gaz sancısı sardı! Gözler Türk Harmanı formülünde
    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!
    Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Türkiye yasta: İçimiz daha bir başka yanıyor!
    Ferdi Tayfur’un Başkan Erdoğan’la bir araya geldiği arşiv görüntüleri yeniden gündem oldu!
    Ferdi Tayfur’un vefat ettiği hastane önünde insan seli!
    Galatasaray’dan sağ beke flaş transfer! İlk adım atıldı
    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?
    Anderson Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe’nin gözdesini kapıyorlar
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: Yabancı teröristler Suriye’yi terk etsin