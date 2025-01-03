Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

LAPORTE İÇİN BEKLEMEDE Yönetimin, imza aşamasına getirilen Mario Hermoso'yu şimdilik beklettiği öğrenildi. Bunun nedeni, listenin ilk sırasında yer alan Aymeric Laporte için girişimlerin devam etmesi.

Tüm imkanların zorlandığı yıldız stoperin transferi konusunda ilerleme kaydedilmemesi halinde, vatandaşı Mario Hermoso'nun imza için İstanbul'a davet edilerek sezon sonuna kadar kiralanacağı iddia edildi.

FIRMINO LİSTEDE Fenerbahçe , Youssef EnNesyri'nin ayrılık ihtimaline karşı b planı için bazı isimleri transfer listesine eklemişti. Bunlar arasında taraftarları en çok heyecanlandıran yıldızlardan biri Roberto Firmino oldu.

Firmino'ya özellikle ülkesi Brezilya'dan yoğun bir ilgi var. Birçok takımın, Sambacı'nın menajerlik şirketi ROGON'la temasa geçtiği kaydedildi. Ancak dünyaca ünlü yıldızın önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğu ve bu nedenle teklifleri geri çevirdiği kaydedildi.

LIVERPOOL'A RAKİP OLMAK İSTEMİYOR



Firmino'nun, 8 sene formasını giydiği Liverpool'a rakip olmamak için İngiltere'ye de soğuk baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncu için menajerler vasıtasıyla temas kurduğu, ancak ciddi bir adım atmadığı vurgulandı. Yönetim, En-Nesyri'nin AlNassr'a satılması halinde resmi girişimlerde bulunmayı planlıyor.

MANU'DAN 3 YILDIZ



Manchester United, ocak ayında birçok isimle yolları ayırmak istiyor. Rashford, Zirkzee, Casemiro, Lindelöf, Eriksen, Antony, Evans ve Heaton gözden çıkarılmış durumda.

Bu isimlerden bazıları menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e sunulduğu kaydedildi.

LİNDELÖF'E SICAK BAKILIYOR

İki stoper transferi yapması beklenen Sarı-Lacivertliler'in özellikle Victor Lindelöf'e sıcak baktığı kaydedildi.

İsveçli savunma oyuncusu, Mourinho tarafından 2017'de 35 milyon Euro'ya Benfica'dan Manchester United'a transfer edilmişti. Portekizli hocanın, 30 yaşındaki stopere onay verdiği öğrenildi.

ANTHONY VE ERIKSEN'DE SORU İŞARETİ



Fenerbahçe'ye Lindelöf'ün yanı sıra Anthony ve Cristian Eriksen isimlerinin de önerildiği belirtildi. Ancak Kanarya'nın iki yıldız için de olumlu görüşte bulunmadığı belirtildi.

RASHFORD VE ZİRKZEE'YE TAKİP



Öte yandan Fenerbahçe'nin Rashford ve Zirkzee'nin durumlarını takip ettiği, ancak iki yıldızın da transferinin çok zor olduğu belirtildi.

Rashford'un PSG'ye, Zirkzee'nin ise Juventus'a gitme ihtimali yüksek.