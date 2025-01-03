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Fenerbahçe'ye Manchester United'dan 3 yıldız birden!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilere Manchester United'dan müjdeli haber geldi. Buna göre Kırmızı Şeytanlar yollarını ayırmak istediği 3 yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi. Kanarya bir isme olumlu yaklaşırken diğer iki isim için beklemeye geçti. İşte o yıldızlar ve transfer gelişmelerinin detayları...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 09:38 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 09:38
Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

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    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de ara transfer döneminin açılmasına 10 gün kaldı. Süre azaldıkça, kulüplere gelen oyuncu önerilerinin sayısı artıyor. Fenerbahçe'ye teklif edilen futbolcular bu kez Manchester United'ın yıldızları oldu.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    HERMOSO İMZA AŞAMASINDA

    Sol ayaklı stoper arayışındaki Fenerbahçe'de adaylardan biri Mario Hermoso. Roma'nın gözden çıkardığı 29 yaşındaki savunmacı, SarıLacivertliler'e önerilmişti.

    Yönetim, hem stoperde hem de sol bekte oynayabilen İspanyol yıldız için girişimlere başlamıştı.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    BRANCO ANLAŞMAYA VARDI

    Sportif direktör Mario Branco'nun Hermoso konusunda büyük mesafe kat ettiği kaydedildi. Branco'nun hem Roma hem de oyuncu tarafıyla, sezon sonuna kadar kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

    İtalyan basını, Roma'dan ayrılmaya kararlı olan yıldız futbolcunun antrenman tesislerindeki eşyalarını toparladığını yazdı.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    LAPORTE İÇİN BEKLEMEDE

    Yönetimin, imza aşamasına getirilen Mario Hermoso'yu şimdilik beklettiği öğrenildi. Bunun nedeni, listenin ilk sırasında yer alan Aymeric Laporte için girişimlerin devam etmesi.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    Tüm imkanların zorlandığı yıldız stoperin transferi konusunda ilerleme kaydedilmemesi halinde, vatandaşı Mario Hermoso'nun imza için İstanbul'a davet edilerek sezon sonuna kadar kiralanacağı iddia edildi.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    FIRMINO LİSTEDE

    Fenerbahçe, Youssef EnNesyri'nin ayrılık ihtimaline karşı b planı için bazı isimleri transfer listesine eklemişti. Bunlar arasında taraftarları en çok heyecanlandıran yıldızlardan biri Roberto Firmino oldu.

    Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan 33 yaşındaki golcü, Al-Hilal'den ayrılmak istiyor.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    FİRMİNO AVRUPAYI İSTİYOR

    Firmino'ya özellikle ülkesi Brezilya'dan yoğun bir ilgi var. Birçok takımın, Sambacı'nın menajerlik şirketi ROGON'la temasa geçtiği kaydedildi. Ancak dünyaca ünlü yıldızın önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğu ve bu nedenle teklifleri geri çevirdiği kaydedildi.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    LIVERPOOL'A RAKİP OLMAK İSTEMİYOR

    Firmino'nun, 8 sene formasını giydiği Liverpool'a rakip olmamak için İngiltere'ye de soğuk baktığı kaydedildi.

    Fenerbahçe'nin golcü oyuncu için menajerler vasıtasıyla temas kurduğu, ancak ciddi bir adım atmadığı vurgulandı. Yönetim, En-Nesyri'nin AlNassr'a satılması halinde resmi girişimlerde bulunmayı planlıyor.

    MANU'DAN 3 YILDIZ

    Manchester United, ocak ayında birçok isimle yolları ayırmak istiyor. Rashford, Zirkzee, Casemiro, Lindelöf, Eriksen, Antony, Evans ve Heaton gözden çıkarılmış durumda.

    Bu isimlerden bazıları menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e sunulduğu kaydedildi.

    LİNDELÖF'E SICAK BAKILIYOR

    İki stoper transferi yapması beklenen Sarı-Lacivertliler'in özellikle Victor Lindelöf'e sıcak baktığı kaydedildi.

    İsveçli savunma oyuncusu, Mourinho tarafından 2017'de 35 milyon Euro'ya Benfica'dan Manchester United'a transfer edilmişti. Portekizli hocanın, 30 yaşındaki stopere onay verdiği öğrenildi.

    ANTHONY VE ERIKSEN'DE SORU İŞARETİ

    Fenerbahçe'ye Lindelöf'ün yanı sıra Anthony ve Cristian Eriksen isimlerinin de önerildiği belirtildi. Ancak Kanarya'nın iki yıldız için de olumlu görüşte bulunmadığı belirtildi.

    RASHFORD VE ZİRKZEE'YE TAKİP

    Öte yandan Fenerbahçe'nin Rashford ve Zirkzee'nin durumlarını takip ettiği, ancak iki yıldızın da transferinin çok zor olduğu belirtildi.

    Rashford'un PSG'ye, Zirkzee'nin ise Juventus'a gitme ihtimali yüksek.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    MANU'DAN 3 YILDIZ

    Manchester United, ocak ayında birçok isimle yolları ayırmak istiyor. Rashford, Zirkzee, Casemiro, Lindelöf, Eriksen, Antony, Evans ve Heaton gözden çıkarılmış durumda.

    Bu isimlerden bazıları menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e sunulduğu kaydedildi.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    LİNDELÖF'E SICAK BAKILIYOR

    İki stoper transferi yapması beklenen Sarı-Lacivertliler'in özellikle Victor Lindelöf'e sıcak baktığı kaydedildi.

    İsveçli savunma oyuncusu, Mourinho tarafından 2017'de 35 milyon Euro'ya Benfica'dan Manchester United'a transfer edilmişti. Portekizli hocanın, 30 yaşındaki stopere onay verdiği öğrenildi.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    ANTHONY VE ERIKSEN'DE SORU İŞARETİ

    Fenerbahçe'ye Lindelöf'ün yanı sıra Anthony ve Cristian Eriksen isimlerinin de önerildiği belirtildi. Ancak Kanarya'nın iki yıldız için de olumlu görüşte bulunmadığı belirtildi.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

    RASHFORD VE ZİRKZEE'YE TAKİP

    Öte yandan Fenerbahçe'nin Rashford ve Zirkzee'nin durumlarını takip ettiği, ancak iki yıldızın da transferinin çok zor olduğu belirtildi.

    Fanatik'in haberine göre Rashford'un PSG'ye, Zirkzee'nin ise Juventus'a gitme ihtimali yüksek.

    Fenerbahçe’ye Manchester United’dan 3 yıldız birden!

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