Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirveden uzaklaşan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve zirveden uzaklaşan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
CANLI TAKİP
ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Tayyip, Zainutdinov, Al-Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa, Immobile
ADALI YÖNETİMİNDE İLK GALİBİYET HEDEFİ
Beşiktaş'ın bu sezon elde ettiği sonuçların ardından görevi bırakan Hasan Arat'In yerine Hüseyin Yücel koltuğa oturmuş ve seçim kararı almıştı. 29 Aralık'taki seçimde kongre üyelerinden rekor oy alan Serdal Adalı, siyah beyazlı ekibin yeni başkanı seçilmişti.
Daha önce kaybettiği seçimlerin ardından ilk kez zafer yaşayan Serdal Adalı, ilk resmi maçında galibiyet elde ederek camianın morallenmesini temenni ediyor.
BEŞİKTAŞ 6. SIRADA
Sezona iddialı transferlerle başlamasına rağmen beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirveden bir hayli uzaklaştı. 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 26 puan topladı. 6. sırada bulunuyor.
Rizespor ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgiyle 20 puan alabildi ve 12. basamakta.
BEŞİKTAŞ 6. SIRADA