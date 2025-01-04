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Mourinho'dan büyük sürpriz! Hatay maçında o isimler sahada

Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak hem Galatasaray'ı takibe devam etmek hem de ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak. Teknik direktör Jose Mourinho, Hatayspor karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 15:07 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 15:07
Mourinho’dan büyük sürpriz! Hatay maçında o isimler sahada

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

    Fenerbahçe yeni başlangıç peşinde! Mourinho Hatay maçı 11’ini belirledi

    Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın arkasında giriyor.

    Fenerbahçe yeni başlangıç peşinde! Mourinho Hatay maçı 11’ini belirledi

    KANARYA'DA ÜÇ EKSİK

    Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

    Fenerbahçe yeni başlangıç peşinde! Mourinho Hatay maçı 11’ini belirledi

    OĞUZ AYDIN'IN DURUMU BELİRSİZ

    Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı karşılaşma günü belli olacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.

    24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

    Fenerbahçe yeni başlangıç peşinde! Mourinho Hatay maçı 11’ini belirledi

    SARI ALARM

    Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydın, kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

    Fenerbahçe yeni başlangıç peşinde! Mourinho Hatay maçı 11’ini belirledi

    MOURINHO KARARINI VERDİ!

    Fenerbahçe'de, Hatayspor maçı öncesi 11 de büyük ölçüde netleşti.

    Jose Mourinho'nun sahaya süreceği 11'in şu şekilde olması bekleniyor;

    Fenerbahçe yeni başlangıç peşinde! Mourinho Hatay maçı 11’ini belirledi

    Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, İrfan Can, En-Nesyri, Dzeko.

    Fenerbahçe yeni başlangıç peşinde! Mourinho Hatay maçı 11’ini belirledi

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