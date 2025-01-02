Asbaşkan Hüseyin Yücel'in koltuğa oturmasıyla birlikte alınan seçim kongre kararında yapılan seçimde de başkanlığa Serdar Adalı seçilmişti.

Bu sezon hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş 'ta önce Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılmış ardından da Hasan Art görevinden istifa etmişti.

13 Ocak'tan itibaren de yolların ayrılması konusunda yoğun mesai harcanacak.

Adalı ve yönetimi ara transfer rotasını belirlemeye devam ediyor. Performans konusunda beklentileri veremeyen yabancı oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim, yolcuları Serdar Topraktepe ile birlikte kararlaştıracak.

Alex Oxlade-Chamberlain (AA)

TOPUN AĞZINDALAR

Beşiktaş'ta yaklaşan transfer dönemi ile birlikte takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin başında Arthur Masuaku ve Jean Onana geliyor. İki yıldızlar kesin olarak gönderilecek. Ayrıca Alex Oxlade-Chamberlain'in de kontratının feshedilmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

Bakhtiyor Zaynutdinov'un talibi çıkması halinde gereken kolaylık sağlanacak ancak birçok mevkide forma giymesi kafa karıştırıyor.

Cher Ndour'un kiralık sözleşmesinin sonlandırılması da düşünülen itimallerden biri Al Musrati için Arap takımlarından resmi teklif bekleniyor.