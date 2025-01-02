SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan yerli harekatı! Genç futbolcu için girişimler başladı

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş, kayıp olarak gördüğü sezonun ardından yeni seneye hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip kadrosuna birçok ismi katmayı planlarken yerli futbolcular da büyük önem taşıyor. Listeye sürpriz bir isim girdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025 , 21:12 Güncelleme Tarihi :02 Ocak 2025 , 22:08
Beşiktaş’tan yerli harekatı! Genç futbolcu için girişimler başladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta önce Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılmış ardından da Hasan Art görevinden istifa etmişti.

    Asbaşkan Hüseyin Yücel'in koltuğa oturmasıyla birlikte alınan seçim kongre kararında yapılan seçimde de başkanlığa Serdar Adalı seçilmişti.

    Serdar Topraktepe (DHA)Serdar Topraktepe (DHA)

    Adalı ve yönetimi ara transfer rotasını belirlemeye devam ediyor. Performans konusunda beklentileri veremeyen yabancı oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim, yolcuları Serdar Topraktepe ile birlikte kararlaştıracak.

    13 Ocak'tan itibaren de yolların ayrılması konusunda yoğun mesai harcanacak.

    Alex Oxlade-Chamberlain (AA)Alex Oxlade-Chamberlain (AA)

    TOPUN AĞZINDALAR

    Beşiktaş'ta yaklaşan transfer dönemi ile birlikte takımdan ayrılması gündemde olan isimlerin başında Arthur Masuaku ve Jean Onana geliyor. İki yıldızlar kesin olarak gönderilecek. Ayrıca Alex Oxlade-Chamberlain'in de kontratının feshedilmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

    Bakhtiyor Zaynutdinov'un talibi çıkması halinde gereken kolaylık sağlanacak ancak birçok mevkide forma giymesi kafa karıştırıyor.

    Cher Ndour'un kiralık sözleşmesinin sonlandırılması da düşünülen itimallerden biri Al Musrati için Arap takımlarından resmi teklif bekleniyor.

    Yusuf Barası Beşiktaş'a gol atmayı başarmıştı (AA)Yusuf Barası Beşiktaş'a gol atmayı başarmıştı (AA)

    YERLİ OPERASYONU BAŞLIYOR

    Takımın hem yabancı kontenjanına katkı sunmak hem de TFF'nin kuralları karşısında zayıf kalmamak adına yerli futbolcu takviyesine karar veren Beşiktaş'ta gündeme Yusuf Barası geldi. Siyah beyazlılar, Adana Demirspor'da forma giyen genç oyuncuyu kadrosuna katarak hücum gücünü artırmak amacında.

    Yusuf Barası ve Jonas Svensson daha önce AZ Alkmaar'da forma giydi (AA)Yusuf Barası ve Jonas Svensson daha önce AZ Alkmaar'da forma giydi (AA)

    BİRDEN FAZLA MEVKİDE OYNUYOR

    Yusuf Barası'nın en önemli özelliklerinin başında birden fazla bölgede görev yapabilmesi geliyor. Sol kanat, 10 numara ve santrfor mevkilerinde oynayabilen 21 yaşındaki golcü, hocalarının da elini rahatlatıyor.

    Yusuf Barası ve Salih Uçan (AA)Yusuf Barası ve Salih Uçan (AA)

    KONTRATI SENEYE BİTİYOR

    Geçen sezon Patrick Kluivert'i takımın başına getiren Adana Demirspor'un Hollanda'dan transfer ettiği Yusuf Barası, AZ Alkmaar'da yetişti. Çok sayıda gol attı ve özellikle Keuken Kampioen Divisie'de adından söz ettirdi.

    Bir süre A takımda da yer aldı. Değerini 1 milyon Euro'ya yükseltti ve kontratı gelecek sezonun sonunda bitiyor.

    Sergen Yalçın (AA)Sergen Yalçın (AA)

    KARARI YENİ HOCA VERECEK

    Yaz transfer döneminde de ilgi gösterilen ancak o dönem alınamayan Yusuf Barası için bu kez karar yeni teknik direktörde olacak. Sergen Yalçın'ın gündeme geldiği siyah beyazlı ekipte Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da bulunuyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ferdi Tayfur hayatını kaybetti! Son görüntüsü sevenlerini yasa boğdu: Ben çok iyiyim
    Başkan Erdoğan’dan Sultanahmet’te vatandaşlarla kandil sohbeti: Simit ikram etti fotoğraf çektirdi
    Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Türkiye yasta: İçimiz daha bir başka yanıyor!
    Tarihi anlar... MHP lideri Devlet Bahçeli DEM heyetini kapıda karşıladı | Süreç buraya nasıl geldi?
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan DEAŞ ve YPG/PKK açıklaması: Yabancı teröristler Suriye’yi terk etsin
    Galatasaray yıldız futbolcu için görüşmelere başladı! Sıra artık onda
    Kandil - Tahran ittifakı tescillendi! PKK elebaşı Cemil Bayık açık açık itiraf etti: Irak ve Suriye’de İran için Türkiye’ye saldırdık
    DEM Parti’den MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tespih hediyesi
    Fenerbahçe’den 25 milyon Euro’luk stoper atağı! Transferde dev hamle
    11 Eylül’den günümüze... Biz bu tiyatroyu daha önce gördük! Obama-Clinton yapımı DEAŞ yine YPG için sahaya sürüldü
    Yılın transfer bombası: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe kapıyor!
    Almanya’daki FETÖ’cülerin ’kapı dışı ediliriz’ korkusu! Erken seçim panikletti... Büyükbaş firari Avrupa Abdullah da aralarında
    Galatasaray’ın gözdesinden transfer açıklaması! İmza atacak mı?
    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan dijital telif mesajı: Emek hırsızlığı bizleri sözün bittiği yere getirdi
    Tesla bombacısı da ABD askeri çıktı! New Orleans saldırganı ile aynı dönem aynı üste çalışıyorlardı