2025’e kötü başlangıç! Beşiktaş Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Bu sezon aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşan Beşiktaş, ikinci devrenin ilk maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti.
Bu sezon aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşan Beşiktaş, ikinci devrenin ilk maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Varesanovic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Ali Sowe'un şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
15. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'un vuruşunda top kaleci Mert'ten dönerek yeniden Sowe'nin önüne düştü. Sowe'un Varesanovic şutunu çekti top dışarı çıktı. 18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe'un vuruşunda kaleci Mert topu uzaklaştırdı.
39. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan Alikulov'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
45+3. dakikada Hadziahmetovic'in geri pasında topu kapan Muçi'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
SERDAR TOPRAKTEPE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'İn 18. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik sorumlıu Serdar Topraktepe, Corendon Alanyaspor maçından farklı olarak 2 futbolcuya şans verdi.
Emirhan Topçu yerine Tayyip Talha Sanuç'u görevlendiren Topraktepe, 3 hafta sonra sahalara dönen Ciro Immobile'yi en uçta görevlendirdi..
ADALI İLK MAÇINDA
Siyah beyazlı ekibin yeni başkanı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta kazandığı seçimin ardından ilk defa bir maçta takımını tribünden takip etti.
Adalı, mücadeleyi Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ile birlikte izledi
TAYYİP TALHA SANUÇ DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, Çaykur Rizespor'un attığı gol sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Talha'nın yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.
GEDSON BU KEZ ÜZDÜ
Siyah beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor'un attığı golde kendi ağlarını havalandırdı.
Bu sezon performansıyla adından söz ettiren başarılı futbolcu, Rize deplasmanında takım arkadaşlarını ve tüm Beşiktaşlıları üzdü.
MERT'TEN KRİTİK KURTARIŞLAR
Beşiktaş'ın Rizespor karşısındaki en önemli oyuncusu Mert Günok oldu. Deneyimli eldiven, Karadeniz temsilcisinin yakaladığı pozisyonlarda gösterdiği başarıyla takımını ayakta tutmayı başardı.