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Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne planı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden birisi de Kevin De Bruyne. Manchester City'nin devam etmek istemediği Belçikalı süper yılıdz için yapılan teklifin detayları da ortaya çıktı. İşte Kevin De Bruyne transferinde yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 15:02 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 15:02
Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı

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    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de planlamalarını sürdürüyor.

    Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı

    Bu doğrultuda Kanarya, Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne'yi gündemine almıştı.

    Yönetimin haziran ayında kontratı bitecek 33 yıldızı yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı ifade edilmişti.

    Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı

    İngiliz basınında yer alan habere göre ise De Bruyne transferine dair yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, Belçikalı oyuncuya teklif edeceği ücret belli oldu.

    Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı

    HAFTALIK ÖDENECEK

    Cityxtra.co'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Kevin De Bruyne'ye vergiler düştükten sona haftalık en az 250.000 sterlinlik sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

    Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı

    Belçikalı yıldızın şu ana kadar yaşadığı sakatlık ve hastalık nedeniyle Manchester City'ye olan katkısının azaldığına dikkat çekildi.

    İngiliz devinin, De Bruyne'ye ilerleyen maçlarda kendisini daha fazla kanıtlayamaması halinde 'takımda kal' demeyeceği aktarıldı.

    Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı

    Tüm yeteneklerine rağmen Manchester City'nin şu ana kadar Kevin De Bruyne ile yeni kontrat görüşmesi yapmadığı vurgulandı.

    Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı

    Öte yandan başarılı orta sahanın ocak ayı itibariyle istediği takımla transfer görüşmesi yapabileceği kaydedildi.

    De Bruyne için Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve ABD'den de ilgi olduğu yazıldı.

    Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı

    De Bruyne'nin şu anda geleceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı ve Manchester City ile görüşmelerin zamanla gerçekleşeceği öğrenildi. (A Spor)

    Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı

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