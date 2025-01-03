Tarihi teklif ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin Kevin De Bruyne planı

HAFTALIK ÖDENECEK Cityxtra.co'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Kevin De Bruyne'ye vergiler düştükten sona haftalık en az 250.000 sterlinlik sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Belçikalı yıldızın şu ana kadar yaşadığı sakatlık ve hastalık nedeniyle Manchester City'ye olan katkısının azaldığına dikkat çekildi. İngiliz devinin, De Bruyne'ye ilerleyen maçlarda kendisini daha fazla kanıtlayamaması halinde 'takımda kal' demeyeceği aktarıldı.

Tüm yeteneklerine rağmen Manchester City'nin şu ana kadar Kevin De Bruyne ile yeni kontrat görüşmesi yapmadığı vurgulandı.

Öte yandan başarılı orta sahanın ocak ayı itibariyle istediği takımla transfer görüşmesi yapabileceği kaydedildi. De Bruyne için Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve ABD'den de ilgi olduğu yazıldı.

De Bruyne'nin şu anda geleceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı ve Manchester City ile görüşmelerin zamanla gerçekleşeceği öğrenildi. (A Spor)