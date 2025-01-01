Galatasaray���dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

SKRINIAR İLK HEDEF Sarı kırmızılı ekibin listesindeki isimlerden biri Milan Skriniar. Slovak futbolcu için PSG ile ilk temaslar olumlu oldu. Ancka henüz istenen noktaya gelinemedi. Bu sezon 5 maça çıkan deneyimli stoper için son ana kadar ihtimaller zorlanacak.

VAN DIJK BOMBASI Skriniar'ın ardından İngiliz medyası ise Virgil van Dijk'ın Galatasaray'ın listesinde olduğunu yazdı. Hollandalı stoperin sezon sonunda kontratının bitecek olması nedeniyle ayrılığa sıcak bakabileceği ancak Arne Slot'un, öğrencisini bırakmak istemediğine yer verildi.

DANILO SÜRPRİZİ İki yıldızın bulunduğu listesini daha da genişletmek isteyen Cimbom'da Danilo gelişmesi yaşandı. Aslan, Brezilyalı futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Sezon sonu kontratı bitecek olan sambacı yıldızın, bonservisinin makul bir seviyede tutularak transferin noktalanması hedefleniyor. Diğer yandan Danilo da ayılığa sıcak bakıyor.