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Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirebilmek adına harekete geçen Galatasaray'da birbirinden önemli isimler listede bulunuyor. Teknik heyet ve yönetim, forvetin yanı sıra savunmaya da büyük önem veriyor ve listede çok önemli isimler var. Virgil van Dijk ve Milan Skriniar üst sıralarda yer alırken gündeme ters köşe denilebilecek bir oyundau daha geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 00:14 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 00:14
Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

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    Başlıkların Devamı

    2024-2025 sezonunda en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'İ yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup yürüyüşünü sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, transfer sezonunu iple çekerken taraftarlar da yapılacak hamleler için oldukça sabırsız.

    Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

    FLORYA'YA YILDIZ YAĞACAK

    Son dönemde İstanbul'a indirdiği yıldızlarla fark yaratan Galatasray'da bu akım devam edecek. Ocak ayı ile birlikte Florya'nın yolunu tutacak yıldızlar, taraftarlarla bütünleşecek. Sarı kırmızılıların şampiyonluk mücadelesine katkıda bulunmak için çaba gösterecek. Sıradaki isim Danilo olabilir.

    Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

    ÖNCELİK NELSSON'UN AYRILMASI

    Galatasaray'daki transfer sürecinin sonuçlanması beklenen Victor Nelsson'un ardından stoper mevkisine takviye yapılmak isteniyor. Malmö karşısındaki görüntüsü sonrasında Okan Buruk'un köprüleri attığı bilinen Danimarkalı futbolcunun talipleri bekleniyor. Resmi tekliflere göre gereken kolaylık sağlanacak.

    Galatasaray���dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

    SKRINIAR İLK HEDEF

    Sarı kırmızılı ekibin listesindeki isimlerden biri Milan Skriniar. Slovak futbolcu için PSG ile ilk temaslar olumlu oldu. Ancka henüz istenen noktaya gelinemedi. Bu sezon 5 maça çıkan deneyimli stoper için son ana kadar ihtimaller zorlanacak.

    Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

    VAN DIJK BOMBASI

    Skriniar'ın ardından İngiliz medyası ise Virgil van Dijk'ın Galatasaray'ın listesinde olduğunu yazdı. Hollandalı stoperin sezon sonunda kontratının bitecek olması nedeniyle ayrılığa sıcak bakabileceği ancak Arne Slot'un, öğrencisini bırakmak istemediğine yer verildi.

    Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

    DANILO SÜRPRİZİ

    İki yıldızın bulunduğu listesini daha da genişletmek isteyen Cimbom'da Danilo gelişmesi yaşandı. Aslan, Brezilyalı futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.

    Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

    SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

    Sezon sonu kontratı bitecek olan sambacı yıldızın, bonservisinin makul bir seviyede tutularak transferin noktalanması hedefleniyor. Diğer yandan Danilo da ayılığa sıcak bakıyor.

    Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

    TALİPLERİ VAR

    Danilo'nun Juventus'tan ayrılığı düşünmesi bazı takımları da harekete geçirdi. Kulübü Juventus, Fikayo Tomoroi'ye karşılık takas düşünürken Al-Nassr ve Napoli de devede. Özellikle Aymeric Laporte'un Avrupa'ya düşünmesi nedeniyle bu bölgeye takviye isteyen Riyad temsilcisi takviye planlıyor.

    Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

    BU SEZON DANILO

    Brezilyalı futbolcu bu sezon 16 maçta forma giydi. Güncel piyasa değeri ise 4 milyon €

    Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

    Danilo kariyerinde Santos, Porto, Real Madrid ve Manchester City gibi takımlarda da oynadı. Transferine toplamda 113 milyon Euro civarında bonservis ödendi.

    Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

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    Galatasaray’dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

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