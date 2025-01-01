Galatasaray���dan transferde flaş hamle! Savunmanın yeni lideri o olacak

2024-2025 sezonunda en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'İ yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup yürüyüşünü sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, transfer sezonunu iple çekerken taraftarlar da yapılacak hamleler için oldukça sabırsız.
FLORYA'YA YILDIZ YAĞACAK
Son dönemde İstanbul'a indirdiği yıldızlarla fark yaratan Galatasray'da bu akım devam edecek. Ocak ayı ile birlikte Florya'nın yolunu tutacak yıldızlar, taraftarlarla bütünleşecek. Sarı kırmızılıların şampiyonluk mücadelesine katkıda bulunmak için çaba gösterecek. Sıradaki isim Danilo olabilir.
ÖNCELİK NELSSON'UN AYRILMASI
Galatasaray'daki transfer sürecinin sonuçlanması beklenen Victor Nelsson'un ardından stoper mevkisine takviye yapılmak isteniyor. Malmö karşısındaki görüntüsü sonrasında Okan Buruk'un köprüleri attığı bilinen Danimarkalı futbolcunun talipleri bekleniyor. Resmi tekliflere göre gereken kolaylık sağlanacak.