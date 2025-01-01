Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

Sarı lacivertlilerin puan kaybedeceğini de hesaba katan Cimbom, en erken tarihte zaferini ilan etmek istiyor.

Ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Galatasaray, ara transfr döneminde de taraftarlarını coşturacak isimleri kadrosuna katmayı ve mayıs ayında kupayı kaldırmayı hedefliyor.

İki kulvarda da kupa arzulayan Aslan, yaz döneminde olduğu gibi yine Florya'ya yıldızları getirecek.

Sezon başında her ne kdar transferler yapılsa da Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yürüyüşünü sürdürüyor.

3 YOLCU BELLİ

Galatasaray'da bu sezonun en zayıf halkaları olarak görülen Hakim Ziyech, Yusuf Demir ve Victor Nelsson için talipler bekleniyor. Eğer resmi teklif gelirse pazarlık masasına oturulacak.

Faslı yıldız için kontrat feshi düşünülürken Yusuf ise büyük ihtimalle kiralanacak. Danimarkalı stoperin bonsevisiyle gönderilmesi bekleniyor. Bu kapsamda öncelikli mevkilerden biri de stoper oldu.

Listedeki isimlerin başında Milan Skriniar var.