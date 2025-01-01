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Galatasaray 2025'in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

Milyonlarca taraftarına bu sezon da şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, 2025 yılının ilk bombasını patlatmak üzere görüşmeleri başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 14:32 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 15:06
Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Galatasaray, ara transfr döneminde de taraftarlarını coşturacak isimleri kadrosuna katmayı ve mayıs ayında kupayı kaldırmayı hedefliyor.

    Sarı lacivertlilerin puan kaybedeceğini de hesaba katan Cimbom, en erken tarihte zaferini ilan etmek istiyor.

    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

    TAKVİYELER YAPILACAK

    Sezon başında her ne kdar transferler yapılsa da Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yürüyüşünü sürdürüyor.

    İki kulvarda da kupa arzulayan Aslan, yaz döneminde olduğu gibi yine Florya'ya yıldızları getirecek.

    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

    3 YOLCU BELLİ

    Galatasaray'da bu sezonun en zayıf halkaları olarak görülen Hakim Ziyech, Yusuf Demir ve Victor Nelsson için talipler bekleniyor. Eğer resmi teklif gelirse pazarlık masasına oturulacak.

    Faslı yıldız için kontrat feshi düşünülürken Yusuf ise büyük ihtimalle kiralanacak. Danimarkalı stoperin bonsevisiyle gönderilmesi bekleniyor. Bu kapsamda öncelikli mevkilerden biri de stoper oldu.

    Listedeki isimlerin başında Milan Skriniar var.

    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

    5 MAÇA ÇIKABİLDİ

    Geçen sezon transfer olduğu Paris Saint-Germain'de 32 maçta forma giyen Slovak stoper, kadroya girmekte zorlandı. Bu sezon ise sadece 5 karşılaşmada takımı adına sahada mücadele verdi.

    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

    AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

    Kariyerinin önemli bir bölümünü İtalya'da geçiren ve dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Milan Skriniar için daha önce Mauro Icardi'nin transferinde kurulan ikili ilişkiler üzerinden bir yol haritası izleniyor. Yıldız oyuncu da daha fazla oynamak adına İstanbul'a gelmeyi planlarının arasında tutuyor.

    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

    GÖRÜŞMELER BAŞLADI

    Galatasaray, Paris Saint-Germain'in deneyimli stoperi Milan Skriniar için ilk adımı attı ve Fransız temsilcisiyle görüşmeleri resmi boyuta taşıdı. Nelsson'un ayrılığının kesinleşmesinin ardından imzaların atılması planlanıyor.

    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

    KİRALIK TEKLİFİ YAPILDI

    Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı kırmızılı ekip, başkent temsilcisinin savunmacısı için kiralık teklifinde bulundu. Ayrıca Skriniar'ın Türkiye hakkındaki düşünceleri ve gelme ihtimali üzerine görüşleri de bekleniyor.

    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

    BİRÇOK ARKADAŞI VAR

    Süper Lig'e gelmesi gündemde olan Skriniar'ın Türkiye hakkında bilgi alabilmek adına birçok isimle teması bulunuyor. Milli takımdan arkadaşları Marek Hamsik, Juraj Kucka'nın yanı sıra Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu da yine önemli bir referans sağlayabilir.

    Ayrıca Galatasaray'ın İtalya Serie A'da forma giyen yıldızları da yine gelmesi konusunda etkin rol oynayacak.

    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

    PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

    Teknik direktör Okan Buruk'un hem 4'lü hem de 3'lü savunma düzeninde şans vermek istediği Milan Skriniar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

    Slovak futbolcu için kiralama ile birlikte satın alma opsiyonunun da eklenmesi bekleniyor.

    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

    3'LÜ SAVUNMA HAZIR

    Bu sezon birçok kez savunma düzenini değiştirmek zorunda kalan Okan Buruk için 3'lü savunması da hazır. 3'lü tercih edilmesi gerektiğinde Skriniar, Abdülkerin ve Sanchez ile savunmaya duvar örülecek.

    Galatasaray 2025’in ilk bombasını patlatıyor! Görüşmeler başladı

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