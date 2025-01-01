Anderson Talisca (REUTERS)

TALISCA TRANSFERİNDE DURGUNLUK

Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Anderson Talisca için sarı lacivertli ekip devrede ancak şu ana kadar istediğini alabilmiş değil. Bu durumu lehine çevirebilmek adına elinden geleni yapıyor.

Suudi temsilcisi Al-Nassr ise beklentisini yüksekten tutuyor. Oyuncu tarafında ise her şey tamam. Ancak kulüplerin el sıkışması gerekiyor.