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Jose Mourinho dünya yıldızını ikna etti! "Geleceği İstanbul'da"

Uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. 13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde aktif rol oynamayı hedefleyen Kanarya'nın gündemine bir dünya yıldızı geldi. Jose Mourinho da görüşmede bulunarak kendisini ikna etmeyi başardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:50 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:56
Jose Mourinho dünya yıldızını ikna etti! Geleceği İstanbul’da

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2025 yılına Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Birçok yıldızı listesinde bulunduran Kanarya'da özellikle hücum bölgesine takviye yapılacak.

    Gol yollarında zaman zaman etkisiz kalan öğrencileri için transfer düşünen Jose Mourinho, vatandaşını ikna etmeyi başardı.

    Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

    AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

    Kadrosunda çok sayıda yıldız futbolcuyu bulunduran Fenerbahçe'de ara transferde ayrılıklar olabilir. Gündemde bulunan futbolcular için eğer resmi teklif gelirse masaya oturulacak.

    Tatmin edici bir seviyeye çıkılırsa öneriler kabul edilecek.

    Sebastian Szymanki (AA)Sebastian Szymanki (AA)

    MOURINHO 10 NUMARA TRANSFERİ İSTEDİ

    Bu sezon Sebastian Szymanski'nin beklentilerin altında kalması, Portekizli çalıştırıcıyı harekete geçirdi. Polonyalı yıldız ın takımdan ayrılması gündeme geldi.

    Kendisine Almanya, İtalya ve İngiltere'den talipler olduğu bilinen 25 yaşındaki futbolcunun gidişi kesinleşirse bu bölgeye takviye yapılacak.

    Adaylar da çoğalıyor. Talisca'nın ardından Joao Felix gündeme geldi.

    Anderson Talisca (REUTERS)Anderson Talisca (REUTERS)

    TALISCA TRANSFERİNDE DURGUNLUK

    Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Anderson Talisca için sarı lacivertli ekip devrede ancak şu ana kadar istediğini alabilmiş değil. Bu durumu lehine çevirebilmek adına elinden geleni yapıyor.

    Suudi temsilcisi Al-Nassr ise beklentisini yüksekten tutuyor. Oyuncu tarafında ise her şey tamam. Ancak kulüplerin el sıkışması gerekiyor.

    Cristiano Ronaldo & Anderson Talisca (REUTERS)Cristiano Ronaldo & Anderson Talisca (REUTERS)

    PARASINI İSTİYOR

    Son gelişmelere göre Brezilyalı oyuncu için Al-Nassr, maaşın büyük bir kısmını Fenerbahçe'nin ödemesini talep ediyor. Sambacı ise henüz almadığı maaşlarının tahsili konusunda ısrarcı.

    Şu ana kadar imza atılamamasının en büyük sebebi bu.

    Anderson Talisca (REUTERS)Anderson Talisca (REUTERS)

    KİRALANACAK

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun büyük bir iştahla oynatmak için sabırsızlandığı Anderson Talisca için kiralama konusunda anlaşılmak isteniyor. Eğer satın alma opsiyonu konulursa bu da eklenecek ancak zorunlu tutulmayacak.

    Anderson Talisca (REUTERS)Anderson Talisca (REUTERS)

    HOCASI İSTEMİYOR

    Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı Anderson Talisca için Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli olumsuz rapor verdi. Bundaki en büyük etken ise Brezilyalının tek taraflı oyun oynaması ve vücüt olarak direncini koruyamaması.

    Arap basınında zaman zaman çıkan haberlerde de bu durumu eleştirilmişti.

    Joao Felix (REUTERS)Joao Felix (REUTERS)

    YENİ BOMBA FELIX

    Bir taraftan Suudi Arabistan üzerinden operasyon yürüten Fenerbahçe, diğer yandan İngiltlere'ye uzandı. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın üstlendiği harekatta Chelsea'nin yıldızı Joao Felix için girişimlerde bulunuldu.

    Joao Felix (REUTERS)Joao Felix (REUTERS)

    ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

    Geçen sezon formasını giydiği Barcelona'da bir süre önemli bir seviyeye geldiği belirtilen Joao Felix için İspanyol basınında ;"Eski günlerine dönmesi uzun sürmedi. Xavi'ye kendini ilk etapta kanıtlamayı başarsa da eksikliği gün yüzüne çıkmaya başladı. Ayrıca savunmada da hiç yardımcı olmuyordu" ifadeleri kullanıldı.

    Joao Felix (REUTERS)Joao Felix (REUTERS)

    MOURINHO İKNA ETTİ

    Haberin devamında Fenerbahçe için ise; "Ona, Fenerbahçe'nin yıldızı olacağına, her şeyi oynayabileceğine, rekabetçi ritmini ve özgüvenini yeniden kazanabileceğine dair söz verdi. Yani geleceği Ocak ayından itibaren İstanbul'da" denildi.

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