2025 yılına Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Birçok yıldızı listesinde bulunduran Kanarya'da özellikle hücum bölgesine takviye yapılacak.
Gol yollarında zaman zaman etkisiz kalan öğrencileri için transfer düşünen Jose Mourinho, vatandaşını ikna etmeyi başardı.
Sebastian Szymanski (AA)
AYRILIKLAR YAŞANABİLİR
Kadrosunda çok sayıda yıldız futbolcuyu bulunduran Fenerbahçe'de ara transferde ayrılıklar olabilir. Gündemde bulunan futbolcular için eğer resmi teklif gelirse masaya oturulacak.
Tatmin edici bir seviyeye çıkılırsa öneriler kabul edilecek.
Sebastian Szymanki (AA)
MOURINHO 10 NUMARA TRANSFERİ İSTEDİ
Bu sezon Sebastian Szymanski'nin beklentilerin altında kalması, Portekizli çalıştırıcıyı harekete geçirdi. Polonyalı yıldız ın takımdan ayrılması gündeme geldi.
Kendisine Almanya, İtalya ve İngiltere'den talipler olduğu bilinen 25 yaşındaki futbolcunun gidişi kesinleşirse bu bölgeye takviye yapılacak.
Adaylar da çoğalıyor. Talisca'nın ardından Joao Felix gündeme geldi.