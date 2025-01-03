Süper Kupa’da ilk finalist belli oldu! Inter Atalanta 2-0 MAÇ SONUCU

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter, Atalanta ile Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele Inter'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi ve ilk finalist belli oldu.
Daniele Chiffi'nin yönettiği karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Denzel Dumfries (REUTERS)
Inter'in ikinci yarıya çok hızlı başlamasıyla birlikte Denzel Dumfries gol perdesini 49'da açtı. Hollandalı futbolcu 61'de bu kez farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Mücadele bu skorla tamamlandı.
Hakan Çalhanoğlu 68 dakika oyunda kalırken yerini Asllani'ye bıraktı.
Inter'in finaldeki rakibi Milan-Juventus eşleşmesinin galibi olacak.