Süper Kupa’da ilk finalist belli oldu! Inter Atalanta 2-0 MAÇ SONUCU

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Inter, Atalanta ile Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele Inter'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi ve ilk finalist belli oldu.

Daniele Chiffi'nin yönettiği karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.