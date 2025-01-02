MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR açıklaması! "Sadece gülüyorum"

MHK Başkanı Farhat Gündoğdu (Takvim Foto Arşiv)
"HAKEMLERE HAKSIZLIK YAPILIYOR"
"Hakemlerimizi biz ne kadar profesyonel yapabildik, ne kadar yaşatabiliyoruz, ne kadar koruyoruz! Ya da onlara sunduğumuz imkanlar nasıl. Ben çok profesyonel olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden ben hakemlere haksızlık yapıldığını düşünüyorum."
"TÜM SORUNLARI ÇÖZECEĞİNE DAİR İDDİAMIZ YOK"
"Danışma Kurulu'nun Türk hakemliğindeki tüm sorunları çözeceğine dair bir iddiamız yok. Bizim iddiamız geçiş sürecinde bu tecrübeyi kazanmak ve bu tecrübeyi aktarmak şirketleşme kararı verileceği zaman. O yüzden onlardan bir çözüm beklenmiyor ve öyle bir görevleri de yok."
"FARKLI GÖRÜŞLER DAHA FAZLA ÇÖZÜM ÖNERİSİ DEMEK"
"Bu sisteme katılmadığını söyleyen kulüpler var ama biz bunu fırsat olarak görüyoruz. Farklı görüşlerin olması çok daha iyi. Farklı görüşler ve itirazlar danışma sürecinde artsın ki temmuz ayına geldiğimizde elimizde çok fazla çözüm önerisi olsun."
"SÜREKLİ İSTİFA DENENDİ"
"Benim istifa etmem, bizden birinin istifa etmesi veya MHK'nın değişmesi kurtaracak mı? Bunlar zaten sürekli denendi."
"ÖN GÖRÜLEN SİSTEM ŞİRKETLEŞME"
"İdeal düşünülen ve ön görülen sistem şirketleşme. Bu şirketleşme ancak TFF tarafından bir genel kurulla tüzük değişikliği yapılınca oluyor. İç tüzük değişikliğiyle bu sistemi uygulayabiliyoruz. Bu federasyon tarafı için böyle. Kulüpler Birliği tarafındaki yasal düzenlemeye kendileri çalışacaklar."
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu (AA)
"BEN ŞAHSİ OLARAK YABANCI HAKEME KARŞIYIM"
"Ben şahsi olarak yabancı hakeme karşıyım. Ama Danışma Kurulu bunu tavsiye niteliğinde karar alırsa benim şahsi fikrimin hiçbir anlamı olmaz orada. Danışma kurulu önerirse kabul edilir."
"OTOMATİK SİSTEM BAŞLIYOR"
"20. haftadan itibaren otomatik atama sistemini kullanacağız. Şu anda biz elle atama yapıyoruz. Maçların önem sırasına göre iyi gördüğümüz hakemleri önemli maçlara atıyoruz. Ancak bu sistem çok eleştiriliyor. Bu kabul da görmüyor ve istenmeyen adam oluyoruz."
"ÖN YARGILAR KIRILACAK"
"Otomatik hakem atama sistemiyle her hakem her maça çıkacak. Bu sistemle tüm ön yargılar kırılacak."
"VAR KONUŞMALARINI CANLI VERELİM!"
VAR kayıtlarında montaj olduğu iddia ediliyor?
"Buna sadece gülüyorum. Her şeye siz bir şey bulabilirsiniz. Benim önerim hakem sahada incelemeye gittiğinde konuşmaları canlı olarak verelim. Bunu Danışma Kurulu'na önereceğim."