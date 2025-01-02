MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR açıklaması! "Sadece gülüyorum"

Ferhat Gündoğdu (AA)

İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları...

"RAPOR HAZIRLANDI"

"Bu herkesin gündeminde olan bir konu. Başrolde hakemler var dediniz. Burada başrolün futbol olması lazım. Millet olarak biraz fazla anlam yüklüyoruz. Başrol oyuncusundan beklediğimiz her şeyi hakemden bekliyoruz. Anlam yüklemeyi kişilerin üzerinden alıp oyuna döndürmenin de zamanı geldi. Hakemlik özelinden futbolumuz seyir zevkinden uzaklaşıyor. Bu da marka değerini azaltıyor. Futbolun marka değeri için ne yapmalıyız? Nihat Özdemir zamanında böyle bir çalışma başlatılmıştı. Hakemlik sisteminin yeniden yapılanmasıyla ilgili toplantılar düzenlenmişti. Ben de Serdar Bey'den sonra göreve geldiğimde bu sistemle ilgili benimle görüşmüşlerdi. Bugünün temelleri o dönemlerden başladı. Daha sonra bir süre bu konu konuşulmadı. Mehmet Büyükekşi döneminde de bu konu gündeme gelmişti. Bununla ilgili rapor hazırlamışlardı."

"2 ÜLKEDE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

"Hazırlamış olduğumuz raporla bunu artık önerebiliriz dedik. Kulüpler Birliği toplantısında da bu çalışmayı anlattık ve kabul ettiler. Şu anda düğmeye basıldı. Almanya ve İngiltere'de görüşmeler yaptık."

"KAMU YÖNETİMİ MANTIĞININ SONUCU OLUMSUZ OLDU"

"Kıyaslama yapmak çok güzel bir şey. Şu anda hakemliği nasıl yönetiyoruzu kıyaslayabiliriz. Hakemliğin profesyonelce yönetiminde çok güzel iki örnek var. Bunlar İngiltere ve Almanya örneği. Bunları birebir örnek alma durumumuz yok. Onların kurduğu sistemler bize bazı konularda örtüşebilir. Örtüşmediği durumlarda da biz kendimize uyarlayalım diye yola çıkmıştık. Temel noktası şu oldu sistemin. Bu kadar büyük ekonomik değeri olan Süper Lig ve 1. Lig'in hakemlik sisteminin kamu yönetimi mantığıyla yönetilmesinin sonuçlarını gördük. Bu sistem pek işlemedi."

"HEDEFİMİZ OTOMATİK ATAMALAR"

"Danışma kurulu olarak adlandırdığımız o geçiş sürecindeki işleri denetleyecek kişilerin ikisini Süper Lig kulüpleri, 1'ini 1. Lig kulüpleri ve iki kişiyi de TFF belirleyecek. Toplamda 5 kişilik bir ekip olacak. Biz 20. hafta bu sistemin başlamasını önerdik. Yarım sezonda geçiş sürecinde tecrübe kazanmak istedik. Kulüpler Birliği başkanımız da söyledi. Belki 20. hafta olmaz, biraz daha da ileriye ertelenebilir. İki hafta içinde olması muhtemel."Danışma kurulunun tavsiye niteliğinde karar verme görevi var. Hedefimiz Danışma Kurulu göreve başladıktan sonra atamaların otomatik yapılacağı bir sisteme geçmek."