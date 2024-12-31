Jose Mourinho’dan flaş itiraf: Daha önce ayrılmalıydım

"Sadece futbolu bilen, futboldan hiç anlamaz" sözünün Türkçeye çevrilmesi kulağa pek hoş gelmiyor. Ancak bunu bir an bile düşünmediniz: Portekizce (belli ki), İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca konuşan ve birçok meslektaşına akıllı iletişimin yolunu gösteren siz, en karmaşık dillerden birine meydan okumayı kabul ettiniz. ve 'Avrupa'daki futbol gerçekleri'. Neden bunu yaptınız?

"Çünkü futbolu seviyorum ve işimi seviyorum. Mükemmel fırsatı, mükemmel yeri beklemek ve beklemek istemiyorum, hele ki bir yıl ara vermek bir yana. Pek çok insanın bundan hoşlandığını biliyorum, ya da en azından bize öyle söylüyorlar. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim."