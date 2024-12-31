Jose Mourinho’dan flaş itiraf: Daha önce ayrılmalıydım

Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana Avrupa'da konuşulmaya devam eden Jose Mourinho, İtalyan medyasına konuştu. Portekizli çalıştırıcı geçmişi ve mevcut durumu ile ilgil olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana Avrupa'da konuşulmaya devam eden Jose Mourinho, İtalyan medyasına konuştu. Portekizli çalıştırıcı geçmişi ve mevcut durumu ile ilgil olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Ne zaman kendini tam anlamıyla tatmin olmuş hissettiniz?
"Asla. Bir sonraki maçı kazanmak ve birkaç gün boyunca başarılı olduğumu hissetmek istiyorum."
"Sadece futbolu bilen, futboldan hiç anlamaz" sözünün Türkçeye çevrilmesi kulağa pek hoş gelmiyor. Ancak bunu bir an bile düşünmediniz: Portekizce (belli ki), İtalyanca, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca konuşan ve birçok meslektaşına akıllı iletişimin yolunu gösteren siz, en karmaşık dillerden birine meydan okumayı kabul ettiniz. ve 'Avrupa'daki futbol gerçekleri'. Neden bunu yaptınız?
"Çünkü futbolu seviyorum ve işimi seviyorum. Mükemmel fırsatı, mükemmel yeri beklemek ve beklemek istemiyorum, hele ki bir yıl ara vermek bir yana. Pek çok insanın bundan hoşlandığını biliyorum, ya da en azından bize öyle söylüyorlar. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim."
Sizin için bir yıl sona eriyor. Unutmak istediğiniz ve özel şeyler var mı?
"Kişisel olarak kızımın düğününü ben seçiyorum, muhteşem bir an oldu ve onlar adına çok mutluyum... Roma'dan ayrılmak zordu ama bunu da bir kenara atmıyorum."
Çeyrek asırdır antrenörlük yapıyorsunuz, yirmi yıl önce ilk Şampiyonlar Ligi'nizi kazandınız. O zamandan bu yana ne kadar değiştiniz ve nerede geliştiğinizi düşünüyorsunuz?
Her seviyede büyüdüm. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum, sürekli gelişmek için çalışıyorum. Ve bu bir klişe değil.
Bir antrenörün büyüklüğü nerede yatıyor?
Kariyerde. Bir antrenörün büyüklüğü felsefesinde değil sonuçlarındadır. Ve insanlık da benmerkezcilikte değil. Cesaretle, nefsi müdafaayla değil. Dürüstlükte, ilişkilerde değil. Yeni nesil meslektaşlarıyla uyum içinde. Geceleri iyi uyuyabiliyorlar. Çünkü entelektüel açıdan her zaman bağımsız ve dürüst olduğunu biliyorlar."
Futbolun evrimi hakkında çok fazla konuşma var. Sizce futbol gerçekte nerede gelişti ve nerede hep aynı?
Aynısı? Kim bir gol fazla atar veya bir eksik yerse kazanır. Evrim mi dedin? Yakın zamana kadar kulübün yapısında temel bir figür olan koç, giderek daha az önemli hale geldi ve çoğunlukla hazırlıksız olan yapılara ve karakterlere giderek daha fazla bağımlı hale geldi. Futbol oynandı mı? Futbol antrenörlüğü mü? Futbolu analiz ettiniz mi? Tüm planlarda ve her düzeyde değişiklikler oldu.
VAR ve gerçek süre hakkında ne düşünüyorsunuz?
VAR ve gerçek süre hakkında konuşabilecek son kişi benim. Bu konuları futbol fenomenlerine bırakalım. Ben sadece bir antrenörüm ve sadece antrenör olmak istiyorum.
İtalya'da çalışmaya geri döner misiniz?
Kesin
Roma'dan ayrılmadan önce Roma Olimpiyat Stadı'na gidip taraftarları selamlamak için bilet aldığınız doğru mu?
"Bir değil, dört. Otelde asistanlarımla birlikteydim ve bana şunları söylediler: "Bayım, siz hayranları selamlamayı hak ediyorsunuz ve hayranlar da sizi selamlamayı hak ediyor. Hadi gidelim". Birkaç saat düşündüm, sonra beni rahatsız etmekle suçlayacaklarından korktum.
Hala Roma ve Inter'i takip ediyor musun?
Roma'nın bir daha oynadığını hiç görmedim. Inter'de evet.
Peki pişmanlık nedir?
Maçlar hakkında konuşursak, çoğu zaman kaybettiğinizde her zaman farklı davranabileceğinizi düşünürsünüz ve ben de pek çok maç kaybettim. Bunun yerine profesyonel tercihlerden bahsediyorsanız Florentino'ya hayır. Bana şöyle dedi: "Mou, şimdi gitme, işin zor kısmını yaptın ve en iyi kısım geliyor… Böyle olacağını biliyordum ama İspanya'da geçirdiğim üç harika yılın ardından Chelsea'ye dönmek istedim. Mücadele verdim. Ve Budapeşte'den sonra. Taylor'ın yarattığı karışıklık yüzünden değil, hemen ayrılmadığım için. Roma'dan ayrılmalıydım ama yapmadım ve yanılmışım."