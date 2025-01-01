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Galatasaray'dan rekor bir transfer daha! Gabriel Sara'ya ortak olacak

Trendyol Süper Lig'de 2025 yılına 8 puan farkla liderlik koltuğunda başlayan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin listesindeki isimler her geçen gün artarken 10 numara için flaş bir isim gündeme geldi. Eğer anlaşma sağlanırsa rekor seviyede bir transfere daha imza atılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 16:27
Galatasaray’dan rekor bir transfer daha! Gabriel Sara’ya ortak olacak

İÇİNDEKİLER

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    Bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray, diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de San Mames'tekl finale adını yazdırmak amacında.

    Teknik heyet ve yönetim, birbirinden önemli yıldızları listesinde bulundururken imza aşamasına gelinen oyuncularla el sıkışılacak ve kadroya dahil edilecek.

    Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

    ÖNCELİK 3 YABANCININ AYRILMASI

    Galatasaray'da ara transferin öncelikli planı 3 futbolcuyla yolları ayırmak. Oluşacak kontenjanla birlikte rahatlamak isteyen Cimbom'da 3 transfer yapılması hesaplanıyor.

    İkinci devrede de farkı açmayı hedefleyen Aslan kadro kalitesini daha da yukarı çekmeyi hedefliyor. Hakim Ziyech, Yusuf Demir ve Victor Nelsson gönderilecek.

    Enzo Millot (EPA)Enzo Millot (EPA)

    YENİ BOMBA ENZO MILLOT!

    Hücum gücüne takviye yaparak gol yollarında daha da etkili olabilmeyi planlayan teknik direktör Okan Buuk, golcü bir 10 numaranın alınmasını talep etti.

    Bu kapsamda Stuttgart'ta 24 maçta 8 gol atıp 5 asist yapan Enzo Millot listeye dahil edildi.

    Enzo Millot bu sezon performansıyla ön plana çıktı (EPA)Enzo Millot bu sezon performansıyla ön plana çıktı (EPA)

    SERBEST KALMA MADDESİ BELLİ OLDU

    Bundesliga'da bu sezon istediği sonuçları alamayan VFB Stuttgart'ı taşıyan isimlerin başında gelen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, için girişim yapılacak.

    Sabah'ın haberine göre sezon sonu serbest kalma maddesi 18 milyon Euro olarak belirlendi.

    Enzo Millot (EPA)Enzo Millot (EPA)

    PİYASA DEĞERİ 42 MİLYON EURO

    Kariyerinde Monaco forması da giyen Enzo Millot'un güncel piyasa değeri 42 milyon Euro. Alman temsilcisinin en pahalı futbolcularından biri olarak dikkat çekiyor.

    Performansıyla da konuşulan genç futbolcunun takımdan ayrılması gündeme gelebilir.

    Georges Mikautadze (AFP)Georges Mikautadze (AFP)

    İKİ ADAY DAHA VAR

    Galatasaray'ın 10 numara transferinde iki yıldız daha listede bulunuyor. Paulo Dybala ve Georges Mikautadze, Cimbom'un ilk tercihleri. Eğer sonuç alınamazsa Millot için Alman temsilcisinin kapısı çalınacak.

    Enzo Millot (EPA)Enzo Millot (EPA)

    REKOR TRANSFER OLABİLİR

    Sezon başında Norwich City'den Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Galatasaray'da kısa süre içerisinde yine bir rekor transfere daha imza atılabilir.

    Georges Mikautadze veya Enzo Millot eğer söz konusu 18 milyon Euro bonservisle imza atarsa Sara'ya ortak olacaklar. Eğer fazlasına anlaşma sağlanırsa rekoru ele geçirecekler.

    Enzo Millot (EPA)Enzo Millot (EPA)

    ENZO MILLOT KİMDİR?

    Galatasaray'ın transfer gündemindeki Enzo Millot, 17 Temmuz 2002 tarihinde Fransa'nın Luce kentinde doğdu. 22 yaşında. Martinik asıllı Fransız futbolcu, kariyerine Etoile de Bro'da başladı. FC Chartres ve FC Drouais alt yapılarında da oynadıktan sonra AS Monaco tarafından keşfedildi. A takıma yükseldi ancak 1 sene sonra Alman ekibi Stuttgart tarafından 1 milyon 750 bin Euro ücretle transfer edildi. Bundesliga temsilcisinde çıktığı 75 karşılaşmada 9 kez ağları sarsıp 12 de asist yaparak tabelayı toplamda 21 kez değiştirmeyi başardı.

    Enzo Millot (AP)Enzo Millot (AP)

    ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

    Okan Buruk'un son dönemde birçok oyuncuyu farklı mevkilerde oynatmaya mecbur kalması üzerine birden fazla mevkide oynayabilen isimler üzeirne yoğunlaşıldı. Enzo Millot da bu perspektifteki bir futbolcu.

    Orta sahanın merkezi ve 10 numarada forma giyebilen Millot, kanatlarda da görev yapabiliyor.

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