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Trabzonspor'dan'dan 2 transfer! Süper Lig'in yıldızına teklif yolda

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da ara transfer dönemi için kollar sıvandı. Bordo mavililerde birbirinden önemli isimler listede bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda iki futbolcu için girişimler başladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 18:48 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 18:48
Trabzonspor’dan’dan 2 transfer! Süper Lig’in yıldızına teklif yolda

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İkinci devrede yapacağı transferlerle Avrupa kupalarına katılmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek isteyen Trabzonspor'da ara transfer için tüm çalışmalar devam ediyor.

    Teknik direktör Şenol Güneş, raporunu sunduğu yönetimden acil olarak kanat, orta saha, stoper ve forvet takviyesi istedi. Ardından girişimler başladı. Gündemde iki sıcak isim var.

    Stefano Denswil (AA)Stefano Denswil (AA)

    STOPERLER YOL AYRIMINDA

    Trabzonspor'da şampiyonluk sezonunda verdiği katkı ile ön plana çıkan ve kontratı uzatılan ancak sonrasında performansı neredeyse dibe çakılan Stefano Denswil, Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakılan 4 futbolcu arasına girmişti.

    Surinamlı futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde.

    Stefan Savic (AA)Stefan Savic (AA)

    Diğer yandan sezon başında transfer edilen Stefan Savic'in de istenen durumda olmaması planları bozdu. Karadağlı oyuncunun sağlığı ile ilgili gidişata bakılarak karar verilecek.

    Tek sorun yüksek maaşı olan deneyimli futbolcu için eğer istenen gelişme yaşanmazsa gönderilmesi gündeme gelebilir. Savic bu sezon sadece 6 karşılaşmada forma giydi ve kariyerinin en çok maç kaçırdığı 2. yılını yaşıyor. Sayının artması doğrultusunda rekor kırma durumu da bulunuyor.

    Vitor Tormena (Takvim Foto Arşiv)Vitor Tormena (Takvim Foto Arşiv)

    TORMENA YENİDEN GÜNDEMDE

    Bordo mavililerin stoper arayışları kapsamında gündeme bir kez daha Vitor Tormena geldi. Braga'da oynadığı dönemde de bordo mavililerin listesine giren Brezilyalı oyuncu o dönem 3 milyon Euro bonservisle Krasnodar'ın yolunu tutmuştu.

    Rey Manaj (AA)Rey Manaj (AA)

    FORVETE DE TAKVİYE

    Bu sezon gol konusunda beklentilerin altında kalan Fırtına'da listenin ilk sırasında Rey Manaj bulunuyor. Arnavut golcünün, Simon Banza ile birlikte forvet hattını oluşturması ve zaman zaman çift forvette oynaması beklenirken Kongolu yıldızın ayrılığı sonrası birinci santrfor olması da gündemde.

    Vitor Tormena (Krasnodar İnternet Sitesi)Vitor Tormena (Krasnodar İnternet Sitesi)

    TORMENA İÇİN TEKLİF YAPILDI

    Trabzonspor Yönetimi, Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda Vitor Tormena için Krasnodar'ın kapısını çaldı. Bordo mavili ekip, Rus temsilcisine 3 milyon Euro önerdi.

    Görüşmelerin devam etmesi ve ortak noktada buluşulması beklenirken deneyimli savunmacının güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

    Rey Manaj (AA)Rey Manaj (AA)

    SİVAS'ıN KAPISI ÇALINACAK

    Geçen sene ayak bastığı Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Rey Manaj için de Sivasspor ile görüşmeler en kısa sürede başlayacak.

    Deneyimli golcünün kontratında 20 maç oynaması halinde kontratının uzayacağı ile ilgili bulunan maddenin devreye girmeden işi bitirmek isteyen Fırtına'da takas önerisi öncelikli olacak.

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