İkinci devrede yapacağı transferlerle Avrupa kupalarına katılmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek isteyen Trabzonspor'da ara transfer için tüm çalışmalar devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, raporunu sunduğu yönetimden acil olarak kanat, orta saha, stoper ve forvet takviyesi istedi. Ardından girişimler başladı. Gündemde iki sıcak isim var.