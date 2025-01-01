Vitor Tormena (Takvim Foto Arşiv)
TORMENA YENİDEN GÜNDEMDE
Bordo mavililerin stoper arayışları kapsamında gündeme bir kez daha Vitor Tormena geldi. Braga'da oynadığı dönemde de bordo mavililerin listesine giren Brezilyalı oyuncu o dönem 3 milyon Euro bonservisle Krasnodar'ın yolunu tutmuştu.
Rey Manaj (AA)
FORVETE DE TAKVİYE
Bu sezon gol konusunda beklentilerin altında kalan Fırtına'da listenin ilk sırasında Rey Manaj bulunuyor. Arnavut golcünün, Simon Banza ile birlikte forvet hattını oluşturması ve zaman zaman çift forvette oynaması beklenirken Kongolu yıldızın ayrılığı sonrası birinci santrfor olması da gündemde.
Vitor Tormena (Krasnodar İnternet Sitesi)
TORMENA İÇİN TEKLİF YAPILDI
Trabzonspor Yönetimi, Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda Vitor Tormena için Krasnodar'ın kapısını çaldı. Bordo mavili ekip, Rus temsilcisine 3 milyon Euro önerdi.
Görüşmelerin devam etmesi ve ortak noktada buluşulması beklenirken deneyimli savunmacının güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
Rey Manaj (AA)
SİVAS'ıN KAPISI ÇALINACAK
Geçen sene ayak bastığı Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Rey Manaj için de Sivasspor ile görüşmeler en kısa sürede başlayacak.
Deneyimli golcünün kontratında 20 maç oynaması halinde kontratının uzayacağı ile ilgili bulunan maddenin devreye girmeden işi bitirmek isteyen Fırtına'da takas önerisi öncelikli olacak.